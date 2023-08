Cuneo, si rimette a nuovo il ponte sul Gesso: venerdì mattina il sopralluogo

Si terrà nella mattinata di venerdì 1 settembre il sopralluogo dedicato ai lavori di ripristino e consolidamento del ponte sul Gesso di Cuneo: un incontro sul posto a cui parteciperanno il presidente della Provincia Luca Robaldo, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, i progettisti dello studio Jurina e Radaelli di Milano, l’impresa appaltatrice Cores4N di Venegono Superiore, gli uffici Viabilità di Provincia e Comune e i tecnici della Soprintendenza Beni Architettonici di Torino e Alessandria.



“Prosegue il lavoro della Provincia sugli oltre 3.200 chilometri di strade che sono di sua competenza – ha commentato il presidente della Regione Luca Robaldo - . Quello del ponte sul Gesso di Cuneo, tra l’altro, è un intervento molto particolare perché il finanziamento è stato erogato dal Ministero della Cultura alla Soprintendenza tramite il decreto Franceschini: una bella dimostrazione di collaborazione istituzionale, tramite la quale si riesce a ripristinare una struttura che da anni si trova nello skyline della città come bene storico e di pregio”.



Lavori analoghi sul ponte sono stati portati a termine progettati dai coinvolti in due diversi lotti nel 2020 e nel 2021. Rispettivamente, hanno riguardato la sistemazione idraulica e le opere di protezione antierosiva della fondazione (per un costo di 1,4 milioni di euro), e il consolidamento della parte in elevazione del manufatto con le migliorie strutturali d sicurezza e adeguamento anti-sismico (per 950.000 euro).

“Il ponte di Borgo Gesso è un’infrastruttura fondamentale, in quanto via di passaggio per chi arriva dall’Oltregesso e deve raggiungere il centro città e viceversa - ha aggiunto la sindaca Manassero - . Negli ultimi tre anni sono stati eseguiti dei lavori ad opera della Provincia e della Soprintendenza, per consolidare la struttura e le fondamenta e riparare le lesioni dovute all’età e allo stress fisico che il cavalcavia ogni giorno subisce".

"Il viadotto risale alla seconda metà dell’Ottocento e per questo rientra tra le opere monumentali, essendo dei pochi ponti di quell’epoca ancora perfettamente agibili, coniugando la sua funzione infrastrutturale alla memoria storica. Si tratta di ristrutturazioni poco visibili ma di grandissima importanza per la nostra sicurezza. Il Comune si occupa invece di installare la nuova illuminazione pubblica, mentre tra pochi mesi inizieremo i lavori del programma PINQuA per la mobilità sostenibile a Borgo S. Giuseppe, con l'obiettivo di unire ancor di più la frazione al resto della città” prosegue Manassero.



L’appuntamento, fissato per le ore 11, è quindi all’ingresso dello stabilimento Pali Stella, vicino alla piscina comunale.