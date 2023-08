Ritardo chiama ritardo: serviranno altri 30 giorni per l’autovelox di Paesana

Serviranno altri 30 giorni per vedere entrare in funzione l’autovelox di borgata Pamparini di Paesana.

A fine luglio sembrava che il rilevatore di velocità bidirezionale funzionante 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, avrebbe trovato dimora nel posto individuato (appartenente al Comune di Paesana) entro la fine di agosto. Forse addirittura dopo.

I ritardi degli uffici dell’Unione dei Comuni che da giugno 2022 avrebbero impiegato ben 11 mesi per approvare la variazione di bilancio finalizzata alle spese da sostenere e la ditta fornitrice del rilevatore chiusa per ferie sarebbero la causa (non certo la sola) di questo ennesimo (e forse non ultimo) rinvio.

Resta il fatto che da giorno in cui la Prefettura ha comunicato il proprio benestare all’Unione (giugno 2023) ad oggi sono trascorsi qualcosa come quasi tre mesi.

E che dalla fine di luglio ad oggi, nella zona in cui dovrà essere istallato il rilevatore, non c’è stato traccia di intervento alcuno, né a livello di segnaletica orizzontale né di realizzazione del basamento di cemento.