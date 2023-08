Misure antismog, Mondovì attende la (possibile) deroga sugli Euro 5 Diesel informando i cittadini

"Oggi il Governo - aggiunge Robaldo - pare intervenga, vedremo in che forma: meglio tardi che mai, visto che il Piano Regionale di Qualità dell'Aria è del 2019. Io confido che inizino col modificare gli artt. 9 e 10 del decreto legge 69 di quest'anno, col quale è stato lo stesso Governo ad inasprire le norme antismog. L'auspicio è che si ritorni al buon senso e cioè a prevedere risorse che sostengano la transizione: ma non quella generalmente intesa, quella delle famiglie e dei lavoratori..."

I NUMERI A MONDOVI'

Nella Città del Belvedere dove MAI, fra il 15 settembre 2022 ed il 15 aprile 2023 si sono superate le soglie minime di PM10, vale a dire quelle che imporrebbe le limitazioni più stringenti, con il supporto della Polizia Locale, sono stati raccolti alcuni interessanti dati sui passaggi delle auto nella settimana fra il 17 ed il 24 agosto di quest'anno.

Le telecamere ai varchi di ingresso hanno registrato un totale di 381.456 auto, così suddivise:

COSA CAMBIA CON LE NUOVE MISURE: PROVIAMO A RIASSUMERE

Gli automobilisti per percorrere in sicurezza le strade delle città interessate dai provvedimenti dovranno controllare che la loro auto rispetti i limiti strutturali e quelli temporanei.

LIMITI STRUTTURALI

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, festivi inclusi, di tutti i veicoli a benzina e diesel Euro 0-1-2, GPL e metano Euro 0-1, adibiti al trasporto persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3).

Per tutti i veicoli disposto divieto di sostare con motore acceso.

LIMITAZIONI TEMPORANEE

divieto di circolazione dei veicoli commerciali (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale ad Euro 5 diesel, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, tutti i giorni;

Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare

obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

COME FUNZIONA IL MOVE-IN

A ogni veicolo aderente al servizio viene assegnato un tetto massimo di chilometri che possono essere percorsi annualmente sull’intero territorio dei comuni che partecipano all’iniziativa, tranne che nei periodi di attivazione delle misure temporanee in previsione di situazioni di accumulo critico degli inquinanti (cioè con l'allerta Arpa, ndr).

Una scatola nera (black-box) installata a bordo del veicolo calcola i chilometri percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.

Raggiunto il tetto massimo di percorrenza assegnato, il mezzo non potrà più circolare nelle aree soggette a limitazioni sino al termine dell’anno di adesione al servizio. Sarà sempre possibile controllare i chilometri residui via app o dal sito web. In caso di controllo su strada, il superamento o meno della soglia chilometrica potrà essere verificato dalla polizia municipale attraverso specifica app.

I costi del servizio sono stabiliti da ciascun operatore TSP (Telematics Service Provider) accreditato, nel rispetto dei seguenti prezzi massimi:

I costi del servizio sono stabiliti da ciascun operatore TSP (Telematics Service Provider) accreditato, nel rispetto dei seguenti prezzi massimi: 50euro massimi per il primo anno di adesione, (30euro per l’installazione della black-box e 20euro per la fornitura del servizio annuale), 20euro massimi per la fornitura del servizio annuale, per ciascuno degli anni successivi. Nel caso in cui un cittadino disponga già di un dispositivo installato a bordo del proprio veicolo compatibile con il servizio Move-In, il prezzo massimo sarà di 20euro, per la sola fornitura del servizio annuale, anche per il primo anno di adesione.

Cosa serve per aderire

È necessaria la registrazione nella sezione dedicata alla Regione Piemonte nel portale Move-IN Lombardia, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Dopo la registrazione, occorre contattare l’operatore TSP selezionato in fase di adesione per installare la black-box e successivamente attendere la comunicazione dell’avvenuta attivazione del servizio.

Nel caso in cui l'utente voglia utilizzare per Move-In una black-box già installata sul veicolo e fornita da un TSP accreditato, potrà selezionare quest'ultimo in fase di adesione.