Oggi il recupero delle carcasse dei bovini uccisi da un fulmine in alta Valle Varaita [VIDEO]

Inizieranno oggi, probabilmente, le operazioni di recupero dei circa 30 capi di bestiame morti in alta valle Varaita, a Pontechianale.

Ad ucciderli un fulmine, nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 agosto, nel pieno di una tempesta di vento e neve. E' successo all'alpe Lou Chirun, a quota 2.600 metri dopo il pian Vasserot, dove la famiglia di margari Agù porta i bovini, molti di Razza Piemontese, d'estate. Ben 300, suddivisi in vari gruppi.

Il forte maltempo è stato fatale per la mandria. Una buona parte, una trentina appunto, si è con tutta probabilità radunata, forse per proteggersi dal freddo o forse spaventata. Ed è lì che il fulmine è caduto.

Molti dei capi sono finiti in un dirupo impervio, dove c'è ancora neve. Il veterinario intervenuto, Antonino Bedino, spiega che sarà necessario l'intervento dell'elicottero, per recuperare le carcasse e radunarle in una zona dove possano essere portate via da una ditta specializzata. Saranno quindi smaltite.

Bedino ha sottolineato la complessità dell'intervento, in particolare perché molti capi sono al fondo di un dirupo. "Ci sono stati diversi episodi analoghi in questa estate, ma nessuno con numeri così alti. Quando sono salito, chiamato dai margari, che hanno purtroppo scoperto l'accaduto, non ho potuto che constatare come nessuno degli animali coinvolti si fosse salvato."