Sospensione della licenza e 15 giorni di chiusura per l'Irish Pub di piazza Boves

Dopo tre anni, quando ad ottobre ne venne disposta la chiusura per 8 giorni, da oggi e per i prossimi 15 è stato nuovamente colpito dalla misura della sospensione dell'attività l'Irish Pub di piazza Boves, a Cuneo.

La decisione è stata presa facendo in base all'articolo 100 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che dà la facoltà al questore di sospendere la licenza a quei locali nei quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

La misura arriva dopo che per più volte sono stati fatti controlli e accertamenti. A quanto risulta, di recente il locale era stato "avvertito".