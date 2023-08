Come conservare il caffè in casa: ecco i consigli degli esperti e i falsi miti da sfatare

Conservare il caffè in modo corretto è fondamentale per preservarne l'aroma e il sapore. Seguendo questi consigli, potrete godervi un caffè fresco e delizioso ogni volta che lo preparate a casa. Se volete approfondire ulteriormente l'argomento e scoprire una vasta selezione di caffè di alta qualità, vi consiglio di visitare il sito Filicori Zecchini . Potrete trovare ulteriori informazioni e ispirazioni per la conservazione e la preparazione del caffè. Il sito offre una varietà di caffè in chicchi, macinati, capsule compatibili e altro ancora, provenienti da materie prime di alta qualità. Esplorando il loro assortimento, potrete trovare il caffè perfetto per soddisfare i vostri gusti e le vostre preferenze.

Partiamo con la “demolizione” dei falsi miti:

Congelare il caffè per mantenerlo fresco: il caffè non dovrebbe essere congelato perché l'umidità e gli odori presenti nel congelatore possono alterarne il sapore.

Conservare il caffè in frigorifero per prolungarne la freschezza: conservare il caffè in frigorifero può causare la formazione di condensa e farlo deteriorare più rapidamente.

Conservare il caffè nel sacchetto originale : i sacchetti di caffè spesso non sono ermetici e non proteggono il caffè dall'aria e dall'umidità, che possono farlo ossidare e perdere il suo aroma.

Mettere nel contenitore un tappo di sughero o una buccia di mela: queste aggiunte non solo non servono a nulla, ma rischiano di contaminare il prodotto e velocizzare l’irrancidimento del caffè.

Detto ciò che non va fatto, ecco alcuni segreti e consigli per conservare il caffè a casa:

Scegliete il caffè giusto : il primo passo per avere un caffè di qualità è acquistare caffè fresco e di buona qualità. La scelta migliore, anche se certamente non la più “comoda”, sarebbe quella di optare per il caffè in chicchi e comprarne una quantità che possa essere consumata entro poche settimane. I chicchi di caffè interi si mantengono più freschi più a lungo rispetto al caffè macinato; se li avete scelti, macinate il caffè solo prima dell'uso per preservare l'aroma.

Conservate il caffè in un contenitore ermetico : trasferite il caffè da un sacchetto originale o da un pacchetto sottovuoto in un contenitore ermetico, preferibilmente in vetro o acciaio inossidabile di colore scuro. Evitate contenitori di plastica o di metallo che potrebbero alterare il sapore.

Tenete il caffè lontano dalla luce e dal calore : conservate il caffè in un luogo fresco, asciutto e lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore come fornelli o apparecchiature elettriche. La temperatura ideale di conservazione del caffè è tra i 15 e i 25 gradi.

Evitate l'umidità: l'umidità è nemica del caffè, poiché può farlo deteriorare più rapidamente. Mantenete il caffè lontano da lavandini, lavastoviglie e altre fonti di umidità.