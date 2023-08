Al Castello di Serralunga d'Alba l'appuntamento con "Medioevo in famiglia"

Un appuntamento con la storia, per trascorrere una giornata divertente in uno tra i più antichi manieri del Piemonte. Al castello di Serralunga d’Alba torna sabato 9 settembre “Medioevo in famiglia”, l’originale format di visita pensato per far scoprire al pubblico di grandi e bambini qualcosa in più sulla vita medievale.

Nel maniero trecentesco di Langa, con l’aiuto di una guida, si potrà scoprire la storia legata alla funzione dell’edificio come roccaforte difensiva e alla nobile famiglia Falletti, antica proprietaria del castello, che amministrava le terre circostanti e dettava le regole per il popolo.

L’attività è in programma alle 16,45 e dura circa 45 minuti.

L'evento è consigliato per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni. Il costo è di 15 euro (tariffa famiglia per un massimo di 2 adulti e 3 bambini, oltre la quinta persona si paga la tariffa di ingresso di 6 euro, ridotto per bambini 3 euro). 10 euro per i possessori di Abbonamento Musei. Le prenotazioni sono fortemente consigliate scrivendo a info@castellodiserralunga.it. I posti sono limitati.