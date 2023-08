Per la sua mostra d'autunno Bra punta sull'arte dell'incisione nel terzo millennio

Come da tradizione, l’8 settembre apre i battenti a Palazzo Mathis l’appuntamento espositivo autunnale di Bra, momento che segna la stagione clou per la cultura e il turismo in città. In questo 2023 le sale affrescate dello storico palazzo ospiteranno fino al 12 novembre la mostra “Art & food. L’incisione nel terzo millennio”, organizzata dal Comune, dall’associazione “Piero Fraire” e dall’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei, che con questo appuntamento festeggia il suo primo decennale di vita.

Questa mostra, curata da Gianfranco Schialvino, costituisce la più completa tra le rassegne di incisioni che si sono tenute in Italia durante il 2023 e vede esposta una settantina di opere di notevole qualità realizzate con le modalità più diverse: accanto alla classica acquaforte anche bulini, maniere nere, xilografie, puntesecche, vernici molli, in una completa rassegna di tutte le tecniche incisorie, da quelle più tradizionali a quelle più sperimentali.

E proprio la ‘tecnica’ viene messa al centro dell’evento. Infatti, in un mondo (quello dell’arte internazionale soprattutto) sempre più dominato dai clamori del mercato e dalla sfrenata ricerca del sensazionalismo a ogni costo, l’incisione riporta a una visione dell’arte e della vita incentrata sulla passione per il fare, e il saper fare.

“Il grande Nico Orengo”, spiega il curatore della mostra, “ha scritto che nell’arte contemporanea c’è sovente un oblio verso tecniche che pur appartengono a un passato storico: è una di quelle cesure ingiuste che fanno di una tecnica qualcosa di datato e obsoleto. Quasi che la modernità, la contemporaneità non volesse più usarle per non apparire abbastanza innovativa. E invece”, conclude Schialvino, “il bravo incisore, solo con un pezzo di metallo incerato e una punta aguzza, sa scrivere pagine straordinarie che ogni volta a guardarle fan venire un brivido, mettendo in moto fantasia e ragione, ricordi e sentimenti”.

Molto spesso, poi, le opere strizzano l’occhio al mondo del cibo, in un connubio tra arte e food in grado di soddisfare tutti i sensi.

La mostra sarà visitabile a ingresso gratuito fino al 12 novembre con il seguente orario: dal giovedì al lunedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. L’inaugurazione dell’esposizione si terrà giovedì 8 settembre alle 18 a Palazzo Mathis, in piazza Caduti per la Libertà 20. Maggiori informazioni presso l’Ufficio Turismo e Cultura del Comune chiamando lo 0172-438185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.