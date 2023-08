Dal 1 al 3 settembre la 7ª edizione di "UFF! - Upega Folk Festival"

Dall'1 al 3 settembre arriva la 7a edizione di UFF! - Upega Folk Festival, appuntamento ormai tradizionale per gli appassionati di musica folk. Nella stupenda cornice di Upega, in Alta Valle Tanaro, dal 2015 si radunano ballerini e ballerine per passare un weekend in montagna tra buona musica e buon cibo, con concerti e campeggio gratuiti.



L'anno scorso UFF! è ritornato dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia e si è trasformato in UFF! Off, una versione del festival all'aria aperta e più immerso nella natura. Anche quest'anno verrà riproposta questa formula.

Il programma è concentrato soprattutto nella giornata di sabato, ma già dal venerdì è possibile campeggiare gratuitamente con l'idea di iniziare a suonare tra musicisti più o meno esperti che vogliono portare i propri strumenti.

La giornata di sabato invece prevede al mattino uno stage musicale di danza tenuto dall'associazione torinese Bal.un per chi ha bisogno di un'infarinatura prima di lanciarsi nelle danze, ma anche corsi di organetto e tamburello.

Nel pomeriggio si prosegue con una passeggiata musicale per esplorare gli incantevoli dintorni di Upega, accompagnati dal percussionista Davide Conte e dal duo composto dall'organettista Filippo Gambetta e dal violinista Sergio Caputo.

A seguire si ballerà con il gruppo franco-brasiliano Forró de Corda, che propone danze tipiche del Brasile, con il Duo Sgabelli che riscopre la tradizione musicale delle valli piemontesi, con Maestrale (Gambetta-Caputo-Vernizzi), trio ligure protagonista del balfolk italiano, e a concludere la serata dalla Francia l'attesissimo duo Julien Cartonnet - Yann Marquer porterà le sonorità dell'Auvergne e dintorni.

La domenica mattina si chiuderà con attività per i più piccoli. Come sempre oltre alla musica l'attenzione è rivolta al cibo grazie alla Locanda d'Upega, che offre diverse possibilità culinarie, compresi piatti dell'ottima cucina brigasca.