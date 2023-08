Fuji Auto, concessionaria Toyota, tra i protagonisti del Cocktail Fair di Cuneo

FujiAuto ha scelto di essere partner del Cocktail Fair, in programma in via Roma, a Cuneo, il prossimo 9 settembre.

Il perché è molto semplice: crede nell'evento e nella sua eccellenza. E vuole essere al fianco di un'associazione giovane e dinamica.

Come è giovane e dinamica la concessionaria FujiAuto, che sposa al 100% l'atteso evento, alla sua prima edizione. Essere primi è un must anche per la concessionaria guidata da Enzo Mattiauda.

"Siamo un punto di riferimento per TOYOTA e LEXUS. e siamo stati pionieri dell’IBRIDO dal 1997 con Toyota Prius, la prima FULL HYBRID sul mercato. Essendo stati i PRIMI ad aver venduto auto FULL HYBRID, da una piccola nicchia siamo passati ad avere dei propri e veri “PROMOTER” di questo sistema di alimentazione, creando una rete di clienti che grazie alla fiducia riposta in FujiAuto ha creato quella che noi definiamo la “pubblicità” più bella, ovvero il passaparola".

La concessionaria cuneese sarà presente, fin dal pomeriggio del 9 settembre, con un'esposizione di auto. Bisognerà aspettare l'11 e il 12 settembre, però, per l’attesissimo restyling del TOYOTA C-HR.

"Toyota C-HR quando uscì nel 2016 fu un successo incredibile, ricorda Mattiauda. Grazie al Suo Design innovativo, e alla linea unica che rievoca la forma di un diamante, con l’edizione limitata FIRST EDITION andò esaurito in soli 10 giorni! Il Suo motore FULL HYBRID con la sua linea inconfondibile conquistò il mercato, creando dei veri propri “C-HR ADDICTED” ovvero amanti del modello in ogni suo aspetto, i quali hanno creato gruppi e raduni dedicati.

Ora con il restyling, che si potrà vedere a giorni in Anteprima nel salone FujiAuto di Cuneo lunedì 11 e martedì 12 settembre, ci aspettiamo un successo altrettanto grande! Un design inconfondibile, un motore sempre più performante e l’introduzione del PLUG-IN grande novità tanto attesa dando la possibilità di viaggiare più a lungo in modalità Electric.

E’ già prenotabile con innumerevoli VANTAGGI sul SITO Toyota, infatti abbiamo raccolto decine e decine di Pre-Booking e questo dimostra il successo che sicuramente riscuoterà una volta che sarà in Showroom disponibile per la vendita.

Altra novità assoluta LEXUS LBX, era il modello LEXUS “che mancava” la più piccola dell’Ammiraglia Lexus, che sappiamo già spopolerà sia tra i Clienti Lexus, ma non solo, ovvero ci auguriamo possa avvicinare chiunque voglia passare ad una “Guida Superiore” guidando il brand PREMIUM di “lusso” con LBX il nuovo SUV COMPATTO. Anche qui grazie al Pre-Booking è possibile fare un pre-ordine sul sito LEXUS e aggiudicarsi tanti vantaggi per mettersi per primi alla guida della “piccola” di casa Lexus, straordinaria in termini di qualità, lusso e raffinatezza.

Il giorno del Cocktail Fair si potranno chiedere informazioni sulle tante novità in arrivo in casa Toyota.

Perché l'incontro e il dialogo con le persone è fondamentale per FujiAuto. Conclude Mattiauda: "In un momento storico come quello che stiamo attraversando, capiamo quanto l’acquisto di un’auto sia sempre più “delicato” e “importante” Mi sento di assicurare che da FujiAuto sia come Toyota e Lexus che come Usato Garantito, i Nostri Clienti possano trovare sempre trasparenza e la soluzione migliore per le loro esigenze, potendosi affidare ad un Team di esperti, ai quali sta a cuore la soddisfazione del Cliente come primo obiettivo"

FUJIAUTO si trova a Cuneo e a Bra e sul sito www.mattiaudagroup.com

Segui l'evento e tutte le novità su Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100095615197649

Su Instagram https://www.instagram.com/cocktailfair/?igshid=MzRlODBiNWFlZA