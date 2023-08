L'onda arancione di Mirabilia pronta a invadere Cuneo: cinque giorni di eventi e spettacoli in città

Oggi alle 18, ci sarà la grande inaugurazione di Mirabilia, che fino a domenica 3 settembre riempirà di performance e spettacoli la città di Cuneo.

Il taglio del nastro sarà nella piazza del teatro Toselli.

Per cinque giorni la città sarà invasa anche da una marea di magliette arancioni, i tanti volontari, preziosi e indispensabili per la riuscita di questo straordinario evento di arte, circo e danza.

A seguire, all’interno del teatro alle ore 19 grande apertura con il portoghese Leonardo Ferreira che presenta Frequência, uno spettacolo di grande impatto emotivo che, attraverso le acrobazie, parla di immortalità. Il tema è portato avanti dal racconto di un "essere" al di là del genere, una figura poetica ed eterna, ispirata ai grandi ritratti del cinema muto. La sua storia è un viaggio tra passato e futuro, tra valori postmoderni e proiezioni futuristiche in balia dell'intelligenza artificiale. Il tempo si avvita su se stesso e la cronologia esplode.

Sempre in occasione della serata inaugurale gli spagnoli della Compagnia Pau Palaus, alle ore 21.30 in un nuovo spazio del Festival, il grande cortile della Scuola Primaria Paola Garelli di Corso Soleri, presenteranno ZLOTY (in replica anche 31 agosto e 1 settembre) la storia di due personaggi, un clown e un musicista, ex componenti di una vecchia compagnia circense itinerante dell'inizio del secolo scorso. Una forte tempesta squarcia il tetto del loro tendone, distruggendo lo spazio che ospitava il loro spettacolo, il loro mestiere, e lasciandoli senza lavoro la troupe si dissolve, restano solo le anime più innocenti e inconsapevoli del gruppo; il clown e la musica.

Ritorna per questa edizione, ad anticipare l’inaugurazione, un pilastro di Mirabilia, l’esilarante, irriverente, sorprendente mimo cileno Karcocha che intratterrà gratuitamente il pubblico, per tutta la durata del Festival, in luoghi a sorpresa (che potranno conoscere con anticipo solo coloro che scaricheranno StandApp, l’app del Festival!).

Da domani e fino a domenica sarà un caleidoscopio di eventi.

Per non perdersi nulla, è possibile scaricare l'app oppure consultare il sito.

LA BIGLIETTERIA FISICA A CUNEO Dal 21 agosto al 24 agosto dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00

25 agosto dalle 11 alle 13 presso l’ufficio di Mirabilia (via Santa Croce - angolo via Santa Maria)

Dal 29 agosto al 3 settembre presso la biglietteria di Mirabilia in piazza Foro Boario secondo i seguenti orari:

29 agosto: 10:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00 - 30 agosto: 16:00 - 21:30 - 31 agosto: 16:00 - 23:00 - 1 settembre: 14:00 - 23:00 - 2 settembre: 9:30 - 12:00 / 14:00 - 24:00 - 3 settembre: 9:30 - 12:00 / 13:30 - 21:0

ABBONAMENTI E PROMOZIONI CARNET 5 SPETTACOLI 50€ La promozione è attiva sugli spettacoli a Cuneo di fascia di prezzo intero tra i 10€ e i 20€. I biglietti vanno acquistati in un unico ordine e sono nominativi. Non rientra nella promozione online l’evento Lontano + Instante

ALMENO IN 3 La promozione è per gruppi di almeno 3 persone di cui 2 adulti e 1 under16

La promozione è attiva sui seguenti spettacoli: Concerto pour deux clowns 3 biglietti a 36€ (ogni biglietto successivo a 12€)

Zloty 3 biglietti a 27€ (ogni biglietto successivo a 9€)

Teatri Mobili (Manoviva e Antipodi) 3 biglietti a 18€ (ogni biglietto successivo a 6€)

Super Ginger! 3 biglietti a 18€ (ogni biglietto successivo a 6€)

Biglietteria: NON È POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI CARTACEI ALLE LOCATION DEGLI SPETTACOLI, MA SOLAMENTE ALLA BIGLIETTERIA CENTRALE. È SEMPRE POSSIBILE ACQUISTARE ONLINE SENZA COSTI AGGIUNTIVI.

