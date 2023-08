Neive diventa la capitale della fotografia. "Una grande opportunità di riflessione"

Neive, uno dei borghi più belli d'Italia, si colorerà di arte, cultura e di nuove prospettive grazie al LanghePhotoFestival, che ospiterà dal 3 settembre al 5 novembre. La rassegna prenderà vita attraverso una grande mostra fotografica realizzata all’aperto, tra conferenze e talks tenuti da diversi fotografi riconosciuti a livello internazionale ed un contest fotografico dedicato a professionisti e ad amatori. Tutto questo tra le vie del centro storico del borgo, immerso tra le colline delle Langhe.

La prima edizione del Festival avrà una parola abbraccerà nei suoi più ampi orizzonti le molteplici dimensioni legate al significato della parola "abitare. Attraverso sguardi evoluti in scatti fotografici, Davide Monteleone, Sara Nicomedi e Flavia Rossi aprono diverse prospettive sul tema. Si vuole approfondire la centralità dell’essere umano nel rapporto con la sua comunità e l’ambiente che lo circonda, elementi che profondamente modellano l’identità dell’individuo e la forma della società. Tanti gli interrogativi a cui si cercherà di rispondere: cosa significa abitare? Che cosa ci fa sentire a casa? Come stiamo evolvendo lo spazio del mondo a noi donato?

Commenta il sindaco di Neive Annalisa Ghella: "Ho subito percepito il valore del LanghePhotoFestival, progetto ideato dall’associazione culturale LAC, in particolare per la tematica dell’Abitare che ha messo al centro l’essere umano, la sua comunità e l’ambiente, in chiave decisamente contemporanea utilizzando il linguaggio fotografico, strumento che supera ogni limite culturale e linguistico. L’idea di poter offrire liberamente agli abitanti di Neive, alle scuole e a tutti i suoi visitatori una nuova opportunità di riflessione su questa tematica che è stata determinante negli anni scorsi e poi così rapidamente evoluta, la trovo più che mai attuale e stimolante per continuare a porci domande su come prenderci cura del nostro presente e del nostro futuro".

La presentazione ufficiale del LanghePhotoFestival avrà luogo domenica 3 settembre alle ore 15 presso l’Aula Magna dell’Istituto Piera Cillario Ferrero di Neive, in Via Rocca 10. Il pomeriggio continuerà con le diverse Talk dei tre fotografi ospiti presenti in loco e la presentazione delle loro mostre e installazioni fotografiche. Ulteriori informazioni sul sito www.langhephotofestival.com