Pigiama Run: a Cuneo e in altre 23 città italiane si corre per i bambini malati di tumore

Venerdì 15 settembre alle 18.30, 23 piazze italiane si riempiranno di pigiami per la quinta edizione della Pigiama Run della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, una realtà che da sempre di impegno nella prevenzione oncologica.



Nel mese del Gold Ribbon, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, dal 2019 LILT Milano Monza Brianza organizza una corsa che unisce sport e solidarietà. Due, infatti, sono le parole chiave dell’evento: lo sport come strumento di prevenzione del tumore e il pigiama come simbolo di vicinanza ai bambini in terapia oncologica. Il ricavato dell’evento servirà a sostenere progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie grazie alla rete LILT.



Anno dopo anno, il successo dell’iniziativa ha contagiato altre LILT provinciali. Venerdì 15 settembre da 23 città italiane in contemporanea partirà La Pigiama Run la corsa solidale a favore dei bimbi oncologici. A Cuneo il ritrovo è fissato alle ore 18 presso il Nuovo Nuvolari per il ritiro del pettorale e del pacco gara. Alle ore 18.30 partenza. Due i percorsi previsti, 9.5 km per chi farà il circuito di corsa e 5km per chi deciderà di camminare. Entrambi i percorsi sono all’interno del parco fluviale con partenza e arrivo dal Nuovo Nuvolari. Al termine è previsto un piccolo ristoro.



Per tutti è possibile anche quest’anno la partecipazione in modalità “Anywhere”, camminando o correndo dove si vuole.



Testimonial ed influencer per la LILT di Cuneo: I Carota Boys e I Tre Lilu. Con grande simpatia, hanno prestato volto e voce per la promozione dell’evento.



Ci si potrà iscrivere all’evento su sito https://www.pigiamarun.it/cuneo/.



Il costo dell’iscrizione (15 euro) sarà interamente devoluto all’oncologia pediatrica di Savigliano punto di riferimento per la provincia di Cuneo. Lo scorso anno abbiamo contribuito all’acquisto di un ecografo, quest’anno finanzieremo l’assistenza psicologica dei bimbi oncologici e dei loro famigliari.



Il Pigiama Run Cuneo ha il patrocinio del Comune di Cuneo. Grazie al nuovo Nuvolari per aver messo a disposizione la struttura per accogliere partenza e arrivo de La Pigiama Run.. Ogni concorrente riceverà un importante pacco gara grazie a: Balocco spa, Venchi spa, Lego, Crea gelati, Confartigianato Cuneo, Associazione autonoma Panificatori della Provincia di Cuneo.