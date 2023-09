Saluzzo, torna la serata di festa "Amici in Armonia"

Visto il grande successo della prima edizione torna “Amici in Armonia”, Sabato 9 settembre, presso il parco di Villa Luppo (in Regione Ruata Re, 4) a Saluzzo. Come lo scorso anno sarà una serata di festa, occasione in cui Armonia apre le porte della propria sede agli amici, ai sostenitori ed a tutte le persone che hanno piacere di conoscere la realtà della Cooperativa un po’ più da vicino, oltre che di trascorrere un tempo piacevole e rilassante nella bellissima location di Villa Luppo.

La serata, come anche lo scorso anno, mantiene l’obiettivo della raccolta fondi, quello che cambia è “l’oggetto dei desideri”, in quanto il territorio ha risposto al bisogno di Armonia ed un’Associazione locale ha donato un pulmino 9 posti!!! … ad oggi la Cooperativa si sta quindi adoperando per riuscire a comprare un mezzo più piccolo, con pedana attrezzata per trasporto di persone con disabilità.

Il programma della serata prevede, a partire dalle ore18, l’apericena solidale con l’accompagnamento musicale delle talentuose Chiara, Fiammetta e Martina!

Il contributo minimo della serata è di 18 € a persona (gratuito per i bambini sotto i 5 anni), che servirà a sostenere la raccolta fondi.

Per facilitare l’arrivo a Villa Luppo è previsto un servizio di navetta dal piazzale del Penny Market di Saluzzo.