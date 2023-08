Savigliano, 25 candeline per “Sport in piazza”

Il mondo sportivo saviglianese torna a mettersi in vetrina, con l'ormai rodata manifestazione che taglia il traguardo del quarto di secolo: “Sport in piazza”.

Organizzata dall'Assessorato allo Sport del Comune di Savigliano, quest'anno la kermesse – giunta alla 25ª edizione – raddoppia con due momenti: “La notte dello sport”, nella serata di venerdì 8 settembre in piazza Santarosa, e il tradizionale “Sport in piazza”, nel pomeriggio di sabato 9 settembre, presso piazza del Popolo.

Invariato l'obiettivo della manifestazione: permettere a tutti, specie ai più giovani, di avvicinarsi alle realtà sportive del territorio e conoscere le varie discipline radicate in città e non solo.

Per quanto riguarda il venerdì – a partire dalle 21, in piazza Santarosa – le società si presenteranno e racconteranno le proprie attività, tramite brevi esibizioni e video proiettati su un maxischermo.

Il sabato pomeriggio il clou dell'evento. A partire dalle 15, in piazza del Popolo, saranno allestiti spazi in cui i ragazzi potranno incontrare atleti e staff delle società sportive per ottenere tutte le informazioni necessarie per provare e scegliere l’attività preferita.

Coloro che avranno provato almeno tre sport concorreranno ad un'estrazione finale a premi.

«Anche quest'anno “Sport in piazza” rappresenta l'occasione per radunare gli operatori delle tante società sportive saviglianesi e farli incontrare con i giovani che intendono sperimentare una disciplina – afferma il sindaco Antonello Portera –. La kermesse giunge quest'anno al venticinquesimo anno di vita: un importante traguardo, un quarto di secolo lungo cui la manifestazione non ha mai smesso di celebrare l'importanza dello sport e dei suoi valori nella vita dei ragazzi».

In caso di pioggia l'evento del sabato sarà annullato, mentre quello del venerdì si svolgerà sotto l'Ala di piazza del Popolo.