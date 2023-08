Le Feste Democratiche della Granda partono da Fossano

Sarà il Circolo di Fossano a dare il via alle Feste Democratiche in Provincia di Cuneo: nella città degli Acaja, infatti, il Partito Democratico invita iscritti e simpatizzanti ad un doppio appuntamento di approfondimento, di discussione e di incontro.



Si inizia giovedì 31 agosto, alle ore 21, presso la Sala dell’Hostello Sacco, in via Cavour, 33, con un incontro organizzato dai Giovani Democratici della Provincia di Cuneo, dedicato alle solitudini, ai loro effetti sulle vite di ragazzi e ragazze, con attenzione particolare alle nuove tecnologie. La serata, introdotta da Francesco Fragolino, segretario provinciale dei GD e moderata da Lorenzo Cassine e Annalisa Somaglia, ospiterà gli interventi di Adelina Brizio, docente universitaria in innovazione e nuove tecnologie, e Fulvio Trombotto, psicologo e psicoterpeuta.



Il secondo appuntamento è invece previsto per il sabato 2 settembre presso la Bocciofila Autonomi di viale Ambrogio da Fossano, 12, e prevede, alle 18, una “tavola rotonda” di confronto sul tema “La salute è un bene pubblico. Difendiamo il nostro sistema sanitario”. Moderati dal coordinatore del Circolo cittadino Stefano Gemello, interverranno Brando Benifei, Europarlamentare PD, Chiara Gribaudo, vicepresidente nazionale PD e deputata, Monica Canalis, consigliera regionale PD e Paolo Lingua, consigliere comunale PD a Fossano.



Al termine del dibattito, alle ore 20, seguirà la cena di autofinanziamento, al costo di €. 20, per la quale è necessario iscriversi al 368481966 entro il giovedì 31 agosto.