Gli Alpini di Saluzzo: “Feriti nei nostri principi, ma non piegati nello spirito”

Il Comitato di Presidenza della sezione dell’Ana (Associazione Nazionale Alpini) “Monviso” di Saluzzo interviene nella vicenda che – a seguito dell’ammanco dalle casse della sezione di una cospicua cifra ancora da verificare nel dettaglio - ha portato alle dimissioni del presidente e del segretario con il comunicato che pubblichiamo a seguire.

Vittime di cospicuo ammanco, rammaricati a seguito di pubblicazioni non ufficiali, peraltro non corrispondenti pienamente alla verità dei fatti, feriti nei nostri principi, per tutelare inoltre l’ottima reputazione degli Alpini della “Monviso” mai venuta a mancare nel tempo, il Comitato di Presidenza della Sezione A.N.A. espone in ordine cronologico lo svolgimento degli eventi.



Nel mese di luglio 2023 il Vice Presidente Vicario Dr. Enzo Desco, insospettito da comunicazioni a lui pervenute, dal contenuto a dir poco ambiguo, procedeva direttamente a una verifica contabile/bancaria sul conto corrente sezionale riguardante gli ultimi due anni e mezzo di gestione. Dai risultati dell’indagine svolta, emergeva un consistente ammanco di palese gravità.



Il Dr. Desco, con la collaborazione dei componenti il Comitato di Presidenza, Mauro Barbieri e Pierfranco Bainotti, contestavano direttamente alla segreteria e alla presidenza sezionale queste gravissime irregolarità di mala gestione dei fondi e di mancato controllo contabile, ascrivibili in forme ed entità diverse a persone che oggi non fanno più parte del Consiglio Direttivo.



Ne sono direttamente conseguite le dimissioni, prima del segretario-tesoriere e, dietro pressante e insistente richiesta da parte del Consiglio Sezionale, anche del Presidente.



Di tutto ciò è stata informata la sede nazionale di Milano che prendendo atto della situazione venutasi a creare, consigliava le procedure ufficiali da adottare in questi casi.



Il Consiglio, prontamente convocato in riunione straordinaria, invitava per il bene della Sezione, pur consapevoli della criticità della situazione, il V. Pres. Vicario ed il Comitato di Presidenza a proseguire e a gestire tutti gli interessi della Sezione sino alla naturale scadenza del mandato in essere, che avverrà a marzo 2024 con l’indizione di nuove elezioni.



In quella sede, inoltre, è stato incaricato uno studio professionale abilitato alla revisione dei conti per un puntuale, dettagliato e corretto controllo della situazione economica e finanziaria in cui versa attualmente l’Associazione A.N.A. di Saluzzo.



Lo stesso Comitato di Presidenza unitamente al Consiglio Direttivo Sezionale, in rappresentanza di tutta la Sezione Monviso, si riserva il diritto di procedere legalmente contro chi risulterà responsabile dell’ammanco, della stesura dei Rendiconti annuali non corrispondenti alla realtà e soprattutto per il recupero dei fondi sottratti all’Associazione.



Vogliamo comunque assicurare a tutti gli alpini, agli aggregati, agli amici degli alpini e a tutte le persone che ci leggono che le attività sezionali e della annessa Protezione Civile proseguiranno con l’abituale vigore e spirito alpino che da oltre 60 anni ci ispira, ci contraddistingue e che da sempre ha segnato le nostre azioni e interventi a favore della cittadinanza e di tutta la collettività.

Tutto ciò proseguirà immutato nel tempo!