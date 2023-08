Il Val Tanaro Rugby è pronto per la nuova stagione

Come ormai da tradizione anche quest'anno il VAL TANARO RUGBY ha scelto come sede del ritiro estivo la città di Pamparato nei giorni 25, 26 e 27 agosto.

Grande novità è stata la salita al BRIC MINDINO a cui si sono sottoposti i "cinghiali".

Da ormai quattro anni si porta avanti questa iniziativa: apparentemente è un classico ritiro prestagionale dove per tutto il weekend ci si allena forte e si pongono le basi fisiche, atletiche e tattiche per la stagione che sta per cominciare. Ma non è solo questo: è una splendida opportunità per creare e fortificare i legami tra giocatori perché chiunque abbia giocato a rugby comprende quanto questi legami fuori dal campo siano importanti per far funzionare bene la squadra.

Tre giorni per stare insieme 24 ore su 24, condividere tanto e collaborare continuamente nelle questioni di vita quotidiana.

Pamparato ormai è diventato il posto del cuore del Val Tanaro Rugby, un angolo di tranquillità che fin dal primo anno ha riservato un'accoglienza ottimale, regalando sempre nuove emozioni.

La società ricorda, a quanti volessero conoscere meglio questo splendido sport, che è possibile farlo tutti i mercoledì e i venerdì dalle 20:30 alle 22:00 presso gli impianti sportivi di Farigliano.

Andouma Prou!!