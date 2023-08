Fiöi, Anduma! Attiva la campagna abbonamenti della Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo

Fiöi, Anduma! Attiva la Campagna Abbonamenti 2023/24 della serie A2 maschile Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo sul sito del Cuneo Volley e su Liveticket.

Il Cuneo Volley lancia la sottoscrizione per la nuova stagione con 4 tipi di abbonamento:

• CURVA BLU BROTHERS – 50€ (curva supporters non numerato)

• FAMIGLIE TESSERATI (Cuneo e Busca) – 50€ (tribuna rossa non numerato)

• TRIBUNA ROSSA – 90€ (non numerato)

• TRIBUNA VERDE – 135€ (numerato).

Il Club biancoblù ha mantenuto prezzi popolari, confermando l’ingresso gratuito agli Under19 e omaggiando ben 4 ingressi a chi decide di abbonarsi. Tutti gli abbonamenti non includono Play Off e Coppa Italia. I biglietti per gli ingressi singoli saranno sempre acquistabili sia in prevendita online su Liveticket, che al botteghino prima dell’inizio della gara, con queste tariffe:

• CURVA BLU BROTHERS – 5€ (curva supporters non numerato)

• FAMIGLIE TESSERATI (Cuneo e Busca) – 5€ (tribuna rossa non numerato)

• TRIBUNA ROSSA – 10€ (non numerato)

• TRIBUNA VERDE – 15€ (numerato)

PROGETTO SCÒLA

La società durante la stagione si riserva di effettuare promozioni all’interno del programma “Scòla” offrendo biglietto ridotto a 5€, settore rosso, per gli istituti scolastici aderenti.

SPONSOR MATCH DAY

La società per la stagione 23/24 ha inserito nei pacchetti di sponsorizzazione lo “Sponsor Match Day” nella quale, oltre alla visibilità dell’evento, gli sponsor hanno acquistato fino a 100 biglietti ridotti a 5€ per il settore rosso, che potranno essere distribuiti tra i loro collaboratori, clienti e famigliari. Oltre all’acquisto online, gli abbonamenti si potranno sottoscrivere anche durante le partite amichevoli estive giocate in casa dai biancoblù, che tutti i martedì dalle 18.30 alle 20.30

FINO AL 29 OTTOBRE

Sui canali social del Cuneo Volley e sul sito si trovano i link diretti per l’Acquisto