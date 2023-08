Alba, procedono i lavori per lo scolmatore del Rio Misureto: corso Enotria chiuso fino ai primi di ottobre

Si è aperta con un richiamo alla memoria della bomba d’acqua caduta nel quartiere Moretta il 5 settembre 2019, la conferenza stampa di oggi, giovedì 31 agosto, dedicata a fornire un aggiornamento sullo stato dei lavori di sistemazione del Rio Misureto, progetto di cruciale importanza per la sicurezza idrogeologica del territorio. Aperta dal sindaco della Città di Alba, Carlo Bo, ha visto la partecipazione dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Reggio, del Comandante della Polizia Municipale, Antonio Di Ciancia, del presidente della Società Intercomunale Servizi Idrici (Sisi), Franco Foglino, del progettista e direttore dei lavori, Aldo Denima, del "responsabile unico del procedimento, Fabrizio Boffa, e del direttore generale, Beppe Valsania.

Il cuore del progetto è l'opera di scolmatura della rete fognaria esistente proveniente da corso Enotria, nonché parte della portata defluente nel Rio Misureto, attraverso l'installazione di una tubazione con un diametro di circa 180 cm, al fine di convogliare l'acqua nel torrente Cherasca. Tale opera rappresenta un notevole sforzo collettivo che, come sottolineato unanimemente dagli intervenuti, garantirà risultati di eccellenza.

L'assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio ha enfatizzato l'importanza dell'impatto della fase di costruzione sulla città, precisando che i diversi segmenti di lavoro sono stati programmati attentamente per minimizzare l'impatto sulla viabilità, soprattutto con l'inizio dell'anno scolastico 2023. "Nonostante alcuni ritardi legati allo spostamento delle linee elettriche, siamo sulla buona strada - ha affermato Reggio -: la chiusura di corso Enotria sarà prolungata fino ai primi di ottobre”.

Il comandante della Polizia Municipale Antonio Di Ciancia ha garantito una supervisione attenta del traffico nel nodo Moretta, soprattutto durante gli orari critici di entrata e uscita dalle scuole, nei punti nevralgici del flusso veicolare del quartiere.

Per godere appieno dei benefici di questo significativo e sostanziale miglioramento infrastrutturale, è la sostanza, si richiede la pazienza e la collaborazione dei cittadini. L'invito è a considerare la possibilità di adattare gli orari di spostamento e le rotte abituali quando possibile. Al fine di agevolare il flusso del traffico, verrà ripristinata una rotonda temporanea in corso Langhe, all'altezza dell'intersezione con via Rio Misureto.

Il direttore Generale della Sisi, Beppe Valsania, ha offerto una panoramica finanziaria del progetto, sottolineando che ciò che inizialmente era previsto come un investimento di 1,2 milioni di euro ed è cresciuto a 2,5 milioni grazie alla collaborazione con la Regione Piemonte e il Comune di Alba. Le fonti di finanziamento comprendono 600.000 euro dalla Regione Piemonte - Settore Ambiente, 900.000 euro dalla Sisi e 1 milione di euro dal Comune di Alba (di cui 200.000 euro sono derivati da fondi comunali e 800.000 euro derivanti da fondi della Regione Piemonte per la mitigazione del rischio idrogeologico).

È innegabile che un intervento di tale portata possa causare disagi, ma è altrettanto indiscutibile il valore dei benefici a lungo termine. "Ci auguriamo di completare il progetto prima del prossimo evento atmosferico avverso", ha concluso Valsania.

L'evoluzione dei lavori prevede lo spostamento dei sottoservizi in corso Enotria entro metà ottobre, seguito dalla chiusura dello scavo e dal parziale ripristino della viabilità. La camera di spinta della testa fresante sarà posizionata entro i primi di novembre di quest'anno nella rotonda tra Via Rio Misureto e Via Giuseppe Verdi.

Il primo cittadino Carlo Bo, a conclusione della conferenza, ha ribadito l'impegno dell'Amministrazione comunale nell'assicurare il progresso oltre il termine del mandato elettorale, con uno sguardo attento all'importanza delle opere pubbliche per il benessere dei cittadini. Ha inoltre annunciato che l'Amministrazione attuale inizierà a ricercare le risorse per il prossimo lotto di interventi, già progettato ma ancora in attesa di finanziamenti.