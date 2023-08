Alpini in festa: a Bene Vagienna l'annuale adunata della sezione Ana di Mondovì

Sabato 2 e domenica 3 settembre, la Sezione A.N.A. di Mondovì, festeggia a Bene Vagienna l’adunata sezionale annuale, momento di incontro e di amicizia che vedrà coinvolti gli Alpini e simpatizzanti dei 53 gruppi che compongono la sezione monregalese dislocati in 37 comuni della provincia a partire dal gruppo alpino di San Bartolomeo di Chiusa Pesio fino ai gruppi di Levice e Castelletto Uzzone ai confini della Valle Bormida e della Valle Uzzone.

Le celebrazioni inizieranno sabato 2 settembre con il ritrovo presso il monumento ai Caduti in piazza Martiri della Libertà, dove avverrà la cerimonia dell’alzabandiera alla presenza delle autorità e degli Alpini convenuti, presenzierà la banda musicale di Bene Vagienna.

A seguire nell’area antistante il fossato del Castello lo street food in attesa dello spettacolo serale che inizierà alle ore 21 con l’apertura della serata da parte del Coro Alpino Ivo Tosatti, a cui farà seguito lo spettacolo musicale “La mezz’ora canonica” con Pippo Bessone e Luca Occelli.

Domenica 3 settembre, la grande festa, che inizierà alle ore 8,30 con il ritrovo e l’ammassamento dei partecipanti nel fossato del castello, ai quali sarà offerta la tipica colazione alpina.

A seguire l’iscrizione dei Vessilli dei Gagliardetti, delle bandiere e degli stendardi delle associazioni D’Arma e di volontariato presenti. Alle ore 9,30 l’inizio della cerimonia che come di consueto si aprirà con l’onore alla bandiera a cui farà seguito il saluto delle Autorità civili e militari presenti e il passaggio della “Stecca “ al gruppo alpini di Roccaforte Mondovì a cui competerà l’onere e l’onore di organizzare la festa sezionale nel 2024.

Gli Alpini e i partecipanti in sfilata accompagnati dalle note della fanfara Alpina Monregalese si recheranno quindi al monumento ai Caduti dove sarà deposta la corona d’alloro in ricordo di tutti i Caduti di tutte le guerre.

Al termine della celebrazione della Santa Messa officiata al campo, il pranzo che si terrà presso i locali del castello e infine alle ore 17,00 la cerimonia dell’ammaina bandiera concluderà il momento conviviale.

Presente in sfilata anche il reparto salmerie della Sezione ANA di Mondovì al completo composto da sei ottimi muli, in perfetta salute, accuditi e coccolati, nella scuderia di Crava, accompagnati da 18 alpini “i serventi” con al fianco il veterinario e due maniscalchi. Il Reparto salmerie vero museo itinerante sempre più richiesto nelle parate e nelle sfilate alpine, dispone di equipaggiamento costituito da pezzi originali, i basti e il someggiato risalgono alla prima guerra mondiale mentre la bocca da fuoco è stata realizzata in legno con le fattezze originali e trasporta sempre nelle sfilate un mazzo di fiori a simboleggiare e a trasmettere il messaggio di pace degli Alpini”. Un vero spettacolo veder sfilare questi splendidi animali con i loro conducenti sempre molto apprezzati specie dai bambini che non disdicono carezze e fotografie ricordo.

Gli impegni degli Alpini Monregalesi riprenderanno poi già domenica 17 settembre con la classica camminata con i muli da San Giacomo di Roburent ai Vernagli, mentre domenica 22 ottobre le penne nere si ritroveranno ad Aosta per il Raduno del 1° raggruppamento A.N.A Piemonte, Liguria Val d’Aosta, Francia.