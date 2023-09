Bastia Mondovì si prepara alla prima edizione della “Mostra dell’uva e del vino”

L’attesa è finita. Dopo un lungo lavoro di pianificazione, ora tutto è pronto. Domenica 3 settembre va in scena a Bastia Mondovì la prima edizione della “Mostra dell’uva e del vino”, evento fortemente voluto dal sindaco Francesco Rocca che vede, oltre alla presenza di numerosi stand di artigianato e prodotti tipici e ad una ricca area street food, anche e soprattutto l’esposizione di antichi macchinari legati ai mestieri di Langa e al lavoro in cantina.

I visitatori avranno la possibilità di vedere e comprendere i processi tradizionali coinvolti nella produzione del vino, attraverso dimostrazioni delle tecniche di vinificazione, la lavorazione delle botti e altre attività legate alla viticoltura. Durante la giornata viene allestita anche una mostra-mercato delle numerose varietà di uva coltivate sulle colline dietro il paese e nei Comuni vicini. Compiendo un suggestivo percorso ad anello nel centro storico, il visitatore potrà anche usufruire dell’offerta street food, sorseggiare un bicchiere di vino dei produttori locali e assaggiare un piatto di trota in carpione, piatto tipico bastiese ormai da tempo, riscoperto e riproposto quest’anno proprio in occasione della manifestazione. I Vigili del fuoco volontari di "Pompieropoli" consentiranno inoltre ai più piccoli di provare a "fare i pompieri", con una serie di giochi e attività divertenti. L'organizzazione offrirà altresì un servizio di navetta gratuito che per tutto il giorno consentirà di raggiungere, dal centro, il Sacrario di San Bernardo e la chiesa di San Fiorenzo: un'opportunità per scoprire anche alcuni aspetti storici e culturali, accompagnati gratuitamente da una guida locale. Il 3 settembre una porzione di strade nel territorio di Bastia rimarrà chiusa al traffico in mattinata, a partire dalle ore 9.50, per il passaggio della corsa ciclistica del “Giro delle Valli Monregalesi”. Logistica e parcheggi saranno gestiti dalla Polizia locale e dai volontari di Protezione civile di Bastia e dei paesi limitrofi, che si ringraziano fin d’ora per il prezioso apporto. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile chiamare il 370-3483379 o scrivere all'indirizzo mostradelluva.bastiamondovi@gmail.com.

Eventi nell’evento

Il giorno prima, sabato 2 settembre, dalle ore 9, la chiesa di San Fiorenzo ospita il convegno “L’alimentazione tradizionale stagionale di Langa” organizzato dal Club Unesco di Alba con l’Università delle Scienze gastronomiche di Pollenzo. La sera del 2 settembre, cena e serata latina al ristorante “Mojito Caffè”. Domenica 3 settembre, alle 16, la Biblioteca civica ospita la presentazione del libro “Le ricette di Debora” di Debora Sattamino. Alle 17.30, in San Fiorenzo, concerto della Corale “Sicut Lilium”.