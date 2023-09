Dronero: oggi chiude anche l’erboristeria di Nadia Gatto

“Ed eccomi qui, chi l’avrebbe mai detto?” È incredula e grata per il tempo trascorso Nadia Gatto. Titolare a Dronero dell’erboristeria “Bolle di sapone”, chiude oggi, 31 agosto, la sua attività.

È giunto anche per lei, proprio come per il vicino Diego Marongiu con il suo negozio "Matrix" l'arrivo della pensione.

“Era il 5 agosto 1989 quando ho aperto l’attività - racconta Nadia Gatto - esattamente il giorno prima del mio ventitreesimo compleanno. Sono stati 34 anni intensi, in cui ho imparato tantissimo, sia professionalmente sia a livello personale. Sono cresciuta e invecchiata dentro queste mura, diventata sposa, mamma e anche felicissima nonna!”

Cosmesi e prodotti naturali per il corpo, ma non solo: differenti aromi e fragranze da scegliere ed in cui immergere i sensi. Aperta in via Saluzzo, l’erboristeria si era trasferita dapprima in via IV Novembre e, da 14 anni, in via Giolitti.

“Ho conosciuto tantissime persone: rappresentanti con cui ho creato dei bei rapporti di amicizia, altri con cui mi sono scontrata e lo stesso posso dirlo dei clienti. Alcuni diventati ottimi amici, alcuni confidenti fidati e alcuni a cui avrei voluto lanciare qualcosa dietro (naturalmente scherzo). Quello che è certo è che ognuno, a modo suo, mi ha lasciato qualcosa che porterò sempre nel mio cuore. Spero che anch’io rimarrò un pochino nel loro!

Ho avuto poi dei collaboratori speciali, i miei elfi, che mi hanno aiutata nelle fiere e sotto Natale. A loro, ai miei amici di sempre e alle mie colleghe erboriste speciali, con cui ho tanto collaborato e che sono diventate amiche con la A maiuscola, va il mio grandissimo ringraziamento. E per ultimo (ma non per importanza) ringrazio la mia bella famiglia che mi ha sempre supportato e sopportato, i miei due Angeli Custodi che dal cielo mi seguono sempre!”

Nadia Gatto è sorridente all’entrata della sua erboristeria: una foto ricordo ferma così l’emozione, con tutti i ricordi che resteranno nel suo cuore.