“I Volti del Sogno”: Franco Giletta reinterpreta le nove Eroine Medievali del castello della Manta nella mostra a Santa Maria del Monastero

L’artista saluzzese Franco Giletta inaugura la sua mostra personale “I volti del sogno”, sabato 2 settembre alle 17,30 in Santa Maria del Monastero a Manta in via Rivoira 11/7.

La mostra ha il patrocinio del Comune di Manta e di grandArte.

L’esposizione è a cura di Fabrizio Garelli e Cristiana Addis

Oltre che pittore, Franco Giletta è scrittore e profondo conoscitore della storia del Marchesato di Saluzzo.

In questa mostra fonde le sue due passioni di artista e storico raffigurando la bellezza del volto femminile in una sorta di percorso onirico che ripropone in chiave tra il classico e il moderno le nove Eroine dell’antichità, rappresentate nella Sala Baronale del Castello della Manta, e che “dialogano” con gli affreschi quattrocenteschi di Santa Maria del Monastero.

Prendono così vita, come risvegliate da un sonno misterioso, i volti di Pentesilea, Teuca, Tomiri, Lampeto, Etiope, Semiramide, Ippolita, Sinope, Deipile.

Volti di ideale e classica bellezza, figure femminili in primo piano, con occhi spesso socchiusi, forse a rappresentare il pensiero, il sogno, l’immaginazione, come a voler sentire il profumo della storia. Sono molti i volti del sogno.

Uno di questi nove volti colpirà ancora di più i visitatori, per una particolarità che svelerà al pubblico l’artista stesso.

I visi di queste donne medievali, alcune raffigurate di profilo, tutte con il capo coperto,hanno spesso gli occhi socchiusi, forse a rappresentare il pensiero, il sogno, l’immaginazione, come se desiderassero “respirare” il profumo della storia.

Nelle sue opere disegna soprattutto volti femminili come mai ha deciso di ispirarsi alle Nove Eroine affrescate nel castello della Manta e di intitolarla “I volti del sogno”?

“Manta è il luogo dei sogni. Valerano, figlio naturale del Marchese Tommaso III, l’autore del romanzo cavalleresco Le Chevalier Errant, fece grandi sogni ma li seppe anche fare rappresentare dal misterioso Maestro della Manta che, con la sua bottega, dipinse lo straordinario affresco dedicato ai Nove Prodi e alle Nove Eroine e, sulla parete opposta, la Fonte della Giovinezza nella Sala Baronale del Castello. Capolavoro assoluto che segna uno dei vertici europei del gotico internazionale. In quello spazio il sogno della gloria e dell’eternità trovano una sintesi mirabile. In perfetto stato di conservazione, paiono affrescati ieri, è come se a quei dipinti fosse, a loro volta, toccata in sorte una enigmatica ed eterna giovinezza”.

Torna quindi ad esporre nelle terre del Marchesato in un una location dal grande valore storico come Santa Maria del Monastero.

“Per me è una grande gioia tornare ad esporre nelle terre del Marchesato. Penso che l’arte contemporanea possa contribuire a fare conoscere e valorizzare i gioielli di quel passato glorioso ed allora, un ringraziamento doveroso va al Comune di Manta, all’assessore alla cultura Ivana Casale, a grandArte. Santa Maria del Monastero è uno dei più antichi monumenti di architettura religiosa del Piemonte Sud-occidentale, risale infatti all’XI secolo, e conserva importanti affreschi del primo Quattrocento.

Torno ad esporre a Manta dopo tanti anni. Partecipai ad una collettiva proprio in Santa Maria del Monastero nel 1992, appena fu individuata come sede espositiva dall’amico mantese Bruno Giuliano, ne parlerò all’inaugurazione.

In questa esposizione ho dunque unito le mie due passioni per la pittura e la storia”.

Come sono le nove Eroine reinterpretate artisticamente da Franco Giletta?

“Da sempre lavoro sulla bellezza del volto femminile e allora ho realizzato i ritratti idealizzati delle nove Eroine. Una mostra che vuole essere un omaggio alla figura femminile e anche al ruolo che rivestirono le donne nel Marchesato di Saluzzo. Lo testimonia il fatto che negli affreschi del Castello di Manta le Eroine hanno la medesima importanza e dignità iconografica degli Eroi: le vediamo lì, fianco a fianco, con abiti alla moda del primo Quattrocento”.

Può darci qualche anticipazione sull’allestimento della mostra?

“Con un allestimento site-specific, curato da Cristiana Addis e Fabrizio Garelli, le nove dame accoglieranno in Santa Maria del Monastero i visitatori che le vedranno come in una sfilata, una danza. Volti femminili che emergono dalle nebbie della storia, con abiti e copricapi improbabili, come personaggi di un film di Fellini. Un gioco che solo all’arte riesce, quello di catapultarci in una dimensione in cui spazio e tempo non rispondono alle normali leggi della fisica, come il mondo dei sogni, appunto!

E soprattutto, per ognuno, sono molti “I volti del sogno”.

La mostra personale di Franco Giletta in Santa Maria del Monastero a Manta sarà visitabile dal 2 al 24 settembre, il sabato e la domenica dalle 14,30 alle 18,30.

Ingresso libero.