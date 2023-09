Il villaggio del Cuneo Bike Festival darà spazio ai protagonisti delle due ruote con Confartigianato

Sono in via di definizione gli ultimi dettagli del programma del Cuneo Bike Festival, che da giovedì 21 a martedì 26 settembre aprirà le porte del suo quartier generale in largo Audiffredi e via Roma. Grazie alla collaborazione tra Comune di Cuneo e Confartigianato Imprese Cuneo, infatti, l’area diventerà un vero e proprio villaggio, ospitando un padiglione per eventi e talk, diversi stand espositivi legati al mondo delle due ruote e alcuni punti dedicati alla somministrazione di bevande.

Confartigianato Cuneo ha recentemente coniato l’espressione “Bike Valley” per descrivere sogni e idee imprenditoriali dedicate alla due ruote dalla provincia, vista la produzione eccezionale, con oltre 2 milioni di biciclette assemblate ogni anno, ovvero il 70% della produzione media nazionale. Tra gli appuntamenti del Cuneo Bike Festival, Confartigianato Cuneo organizza anche una pedalata gourmet, in linea con le passeggiate che l’associazione propone alla scoperta di imprese, prodotti e territorio.

“La terza edizione del Cuneo Bike Festival è frutto della collaborazione e coprogettazione di molte realtà, come Confartigianato Cuneo, Fiab Cuneo Bicingiro e Cônitours – spiega Luca Pellegrino, assessore alla mobilità del Comune di Cuneo -. Il villaggio in via Roma sarà il cuore del festival e darà spazio e voce ai tanti attori che favoriscono la bicicletta sul nostro territorio. All’area espositiva, curata da Confartigianato, parteciperanno le maggiori aziende e associazioni locali che si occupano di due ruote, i principali promotori del cicloturismo cuneese e alcune proposte enogastronomiche sempre legate al mondo delle biciclette. Oltre al padiglione destinato ai talk, inoltre, l’offerta di intrattenimento prevede la presenza di tre birrifici locali e, per i più piccoli, un’area dedicata alla scoperta della bicicletta per cimentarsi con giochi e gincane”.

“Cuneo, valle delle biciclette – spiega Luca Crosetto, presidente provinciale di Confartigianato Cuneo -. Di chi ne è appassionato, e di chi le produce. La provincia Granda è fortemente vocata al cicloturismo, da percorsi per semplici amatori a tracciati e competizioni sportive dall’alto livello tecnico e agonistico. Le strade della provincia, dalla placida pianura, alle dolci colline delle Langhe, alle impegnative salite delle Alpi, diventano lo scenario di indimenticabili ciclo-escursioni. Il cicloturismo è oramai diventato una grande risorsa per il territorio, e, complice la sempre più grande attenzione a stili di vita sani, continuerà, ogni giorno di più, a crescere e svilupparsi. Proprio la declinazione delle ‘due ruote’ dei nostri progetti Creatori di Eccellenza ed Esperienze Artigiane ha portato alla nascita di ‘Bike Valley’: un’espressione coniata appositamente per descrivere sogni e idee imprenditoriali saldamente collocate nella nostra provincia. E sarà proprio la valle delle ‘due ruote’ la protagonista delle attività organizzate dalla nostra Associazione in occasione della terza edizione del Cuneo Bike Festival”.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma del Cuneo Bike Festival è possibile consultare la pagina web www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival.