Offerte da sette imprese per il nuovo "Baruffi" di Mondovì alla Polveriera

Martedì 29 agosto l’Ufficio Appalti della Provincia ha concluso la procedura di ammissione delle sette imprese che hanno presentato offerte per la realizzazione della nuova scuola Istituto tecnico “Baruffi” di Mondovì che sorgerà in via della Polveriera. L’intervento ammonta a circa 13 milioni di euro e l’edificio sostituirà il vecchio “Baruffi” a Mondovì Piazza.

Avevano manifestato interesse alla gara 11 imprese, le 7 partecipanti sono state tutte ammesse alla fase successiva. Un’apposita Commissione istituita ad hoc provvederà ora all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche e successivamente all’apertura delle buste delle offerte. La procedura dovrà concludersi entro il 20 settembre per rispettare il milestone europeo per il raggiungimento dell’obiettivo.

I Consiglieri Provinciali Pietto Danna (delegato del Monregalese) e Davide Sannazzaro (delegato all’Edilizia scolastica): “Esprimiamo soddisfazione per l’esito di questa prima fase perché si stanno rispettando le strette tempistiche imposte dalle norme europee. Inoltre, siamo contenti per l’ampia partecipazione di imprese locali. La nuova scuola rappresenta l’ennesimo tassello di un grande sforzo che la Provincia sta portando avanti negli ultimi anni a favore dell’edilizia scolastica cuneese”.