Priola, da ottobre la scuola attiverà il servizio doposcuola

Saranno programmati due rientri pomeridiani aggiuntivi, lunedì e martedì, con un educatore ed un insegnante che seguiranno i bambini in parte nello svolgimento dei compiti ed in parte in attività ludiche seppur a carattere formativo (a titolo esemplificativo ma ancora da individuarsi laboratori di teatro, attività sportive, laboratori di cucina etc.).