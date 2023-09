Sabato 16 e domenica 17 settembre a Vernante protagonista la narrazione per figure con la sesta edizione di Imaginé

La novità più rilevante della sesta edizione del festival è la sua dimensione diffusa nel centro di Vernante: oltre alle tradizionali sedi del Centro Visita Parco Alpi Marittime, del Museo Mussino e del teatro ex Confraternita, quest'anno anche piazza dell'Ala con la sua tettoia e la tettoia della stazione ferroviaria saranno cornice di numerose attività. Come da consuetudine, il Centro Visita ospiterà la mostra del festival. «Nel paesaggio: non c’è nessuna fretta, tutto sta per apparire», un'esposizione di lavori di Alessandro Sanna sul tema del paesaggio a cura di Melania Longo, nel weekend di Imaginé sarà visitabile dalle 10 alle 19, e fino al 5 novembre negli orari di apertura dell'ufficio turistico (lunedì-domenica ore 10-12 e 16-18, giovedì chiuso). Presso il Centro Visita si svolgerà anche la masterclass di acquerello per adulti con Alessandro Sanna, che sabato 16 dalle 10 alle 14 offrirà ai partecipanti l'opportunità di condividere lo sguardo e il sentire dell'artista in un

Piccolo festival della narrazione per figure svela il programma completo della sua sesta edizione, in programma a Vernante sabato 16 e domenica 17 settembre. Da lunedì 11 a venerdì 15 settembre Imaginé e la sua promotrice, l'associazione noau | officina culturale, saranno nelle scuole di Roccavione, Robilante e Vernante con laboratori didattico-creativi e di stampa tipografica a cura dell'illustratrice Ericavale Morello che verranno proposti anche nel fine settimana a Vernante. Venerdì 15 alle 21,30 presso la ex confraternita di Robilante verrà proiettato il film «Wall. Robilante» di Stefano Odoardi.

processo di creazione partecipata. L'ospite d'onore di Imaginé si racconterà in un talk in piazza dell'Ala sabato 16 alle 18,30, mentre alle 11 di domenica 17, sempre in piazza dell'Ala, terrà con Melania Longo un laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni dal titolo

«Quante storie per un quadro! Giochi d'invenzione intorno alle opere d'arte».

Piazza dell'Ala sarà il crocevia di Imaginé, con la mostra mercato di illustrazione e artigianato creativo organizzata in collaborazione con il festival Illustrada, in programma a Mondovì dall'8 al 10 settembre, e le dimostrazioni e attività di stampa targate Museo Civico della Stampa di Mondovì (sabato 16 e domenica 17, ore 10-19), e numerosi laboratori. In piazza dell'Ala domenica 17 dalle 10 alle 19 farà tappa il MagicBus, un vecchio camper T3Volkswagen soprannominato «Ronzinante», che proporrà letture animate con kamishibai e laboratori creativi a tema paesaggio, mentre per la piazza passerà Lorenzo Gianmaria Galli, in arte «Galirò - Eccentric One Man Band», che torna a Vernante dopo la partecipazione della prima edizione con il nuovo spettacolo di strada itinerante «Poom-cha». Ancora in piazza dell'Ala sabato 16 alle 19,30 l'aperitivo in musica organizzato in collaborazione con la Consulta giovanile di Vernante; a esibirsi saranno i maestri dell'orchestra Ripopolare Chiara Cesano (violino), Marco Barbero (flauti e cornamusa) e Dario Littera (chitarra elettrica). All'aperitivo in musica seguirà alle 21,30 la proiezione presso il teatro ex Confraternita del film «Wall» di Stefano Odoardi, che racconta un viaggio lungo cinque settimane tra Italia, Francia, Spagna e Portogallo sul tema del muro come ostacolo o opportunità. Piazza dell'Ala ospiterà anche l'evento conclusivo del festival, «Senza titolo», una narrazione corale che alle 18 di domenica 17 racconterà i due giorni di festival. Le prenotazioni per gli eventi della sesta edizione di Imaginé sono aperte sulla piattaforma Eventbrite.

I LABORATORI In «Di che colore è la zia?» (sabato 16, ore 11) Carla Massimetti porterà bambini dai 6 anni in su e adulti a realizzare una composizione astratta che rappresenti la propria famiglia come una costellazione colorata. Sabato 16 e domenica 17 alle 15 Simona Iorio di A fish on a cloud terrà un laboratorio di legatoria per ragazzi dai 12 anni in su e adulti nel quale si creerà un taccuino con i poster delle scorse edizioni di Imaginé.

Sabato 16 alle 16 Ericavale Morello porterà i bambini dai 7 agli 11 anni alla scoperta di case d'artista, mentre alle 17 la tecnica del collage sarà al centro di un laboratorio per bambini a partire dai 5 anni. Domenica 17 alle 16 un laboratorio a cura di Marianna Bruno condurrà i bambini dai 6 ai 12 anni in un giro del mondo in trenta montagne prima di invitarli a raccontare la storia della loro montagna, ideale o immaginaria, mentre alle 17 con Youngin Kim saranno protagoniste due tecniche di stampa, la biotipia e il timbro, con le quali i bambini dai 5 anni in su creeranno una foresta in cui nascondere degli animali.