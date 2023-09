Tragedia Brandizzo, Marello: "Da consigliere del Piemonte mi vergogno di quanto accaduto"

«I 5 operai morti sui binari a Brandizzo ci dicono che l’Italia non è un Paese civile. Direi che non hanno rilevanza le cause concrete e le singole responsabilità. Queste le accerteranno magistrati. C’è una responsabilità pubblica e politica. Come è possibile che chi lavora su un binario sia travolto dai suoi colleghi?», ha dichiarato Marello questa mattina.

E ancora: «Da decenni si risparmia sulla sicurezza. Specie nel pubblico. Non si investe. Ci dicono che occorre ridurre le spese. Le ferrovie statali sono state le prime vittime dei risparmi. Ovviamente non i dirigenti, gli amministrativi, gli uffici. Ma gli operai, quelli che lavorano sotto il sole e che rischiano ogni giorno. Il risultato sono i disservizi quotidiani che subiscono gli utenti e peggio ancora le vittime sul lavoro tra gli operai stessi.



Se la politica non fa qualcosa è complice. Purtroppo lo è da troppo tempo. Da consigliere regionale mi vergogno per quanto accaduto oggi. Porgo le mie condoglianze sincere alle famiglie».