Un ufficio della UILPA Polizia penitenziaria presso il carcere di Cuneo

Queste le parole di Diego Bottin, appena insediato: "Vogliamo essere un sindacato giovane, vogliamo al meglio rappresentare le istanze di tutti i colleghi, c'era bisogno di aria fresca a Cuneo e di gente che ha voglia di fare. E anche, perchè no, essere un valido supporto anche al Comandante. La serenità di un Reparto ed il benessere dei colleghi passa principalmente attraverso la cultura del dialogo, del confronto e della lealtà, a tutti i livelli. Il lavoro e soprattutto i diritti dei lavoratori sono un patrimonio da difendere. Siamo consapevoli che la forza della UILPA trae origine soprattutto dalla capacità di creare consensi attorno alle proprie idee, alle proprie proposte finanche ai risultati ottenuti. Per questo, il dialogo affiancato dal confronto e la disponibilità saranno il faro che illuminerà il nostro agire, nonchè la collaborazione con gli altri sindacati, perchè sappiamo che con l'astio e le guerre non si va da nessuna parte" .

Bottin conclude: "I colleghi meritano più rispetto e so di avere al mio fianco persone valide come Flavio e Luigi. Pertanto speriamo di fare bene e spero di essere all'altezza. c’e’ tanto lavoro da fare per i Poliziotti Penitenziari soprattutto nel Piemonte, dove vi sono piante organiche di personale sotto dimensionati. La mia squadra sarà ogni giorno al fianco dei colleghi per ridare dignità al nostro lavoro di Poliziotti Penitenziari e soprattutto che ci mettano in condizioni di poter espletare nel migliore dei modi il nostro mandato istituzionale. Ringrazio infine il segretario nazionale e regionale per l'opportunità concessaci e a Gaspare Giglio che ci ha fatto conoscere ai piani alti. Era fondamentale avere una linea diretta con i vertici del sindacato a Roma e il DAP.”