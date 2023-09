Una raccolta firme dei Radicali per chiedere il sindaco della notte a Cuneo

Sabato 2 settembre, dalle ore 16, gli attivisti di Radicali Cuneo “G. Donadei” allestiranno un banchetto di raccolta firme a Cuneo, in Corso Nizza 12 (fronte BNL). Diverse le proposte per cui i cittadini potranno firmare.

“Radicali Italiani ha lanciato recentemente una raccolta firme per sei proposte di legge di iniziativa popolare, che abbiamo presentato a Cuneo qualche settimana fa - si legge in una nota divulgata dalla stessa associazione -. L’obiettivo dell’iniziativa è presentare al Senato delle leggi su diversi temi: contrasto alla povertà, crediti alle imprese, energie rinnovabili, salvaguardia del suolo, aborto sicuro e informato e decriminalizzazione del sex work. A fianco di queste iniziative nazionali, prosegue anche la raccolta firme per l’istituzione di un Sindaco della notte per la città di Cuneo, che consideriamo fondamentale per gestire la movida, elemento essenziale dell’economia cittadina. Inoltre, sempre a livello comunale, chiediamo di rendere più accessibili gli strumenti di partecipazione democratica locali – conclude la nota.

Le sei proposte di legge popolari si possono firmare, oltre che ai banchetti, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Cuneo oppure online. Le raccolte firme comunali, invece, solo ai banchetti.

Maggiori informazioni sulle iniziative sono reperibili su radicalicuneo.org/campagne