Cocktail Fair è anche solidarietà: tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza

Mancano meno di due settimane all'evento che si preannuncia come un'autentica novità per la città di Cuneo: il 9 settembre si celebra la fine dell'estate con Cocktail Fair.

Un evento bello e anche buono, non solo perché all'insegna della qualità e della cultura del beverage, con spazio all'arte e alla musica, ma anche perché tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza a due realtà molto attive sul territorio e, soprattutto, molto care ai cuneesi.

Parliamo della Fondazione Ospedale di Cuneo onlus e dell'associazione di volontariato "La cura nello sguardo".

La Fondazione, presieduta da Silvia Merlo, si prefigge di dare continuità ad una parte importante della storia del territorio nel sostenere le attività e i progetti di eccellenza dell’Ospedale Santa Croce e Carle, centro di riferimento per le elevate specializzazioni per l’intera provincia. La motivazione profonda che sta alla base della onlus è lo spirito di servizio, che ne ha determinato la nascita e ne caratterizza l’operato, all’interno di una relazione di reciprocità territoriale caratterizzata dal senso di appartenenza – ad un territorio, ad una comunità.

La Cura nello Sguardo opera anch'essa in ambito sanitario, ma in modo diverso. L’intenzione dell’associazione è quella di promuovere e diffondere la cultura delle Cure Palliative, tema ancora oggi in Italia non sempre veicolato in modo chiaro e corretto, anche per l’alta intensità emotiva che contiene.



Lo “sguardo” della cura può passare attraverso diversi progetti, ed è importante che continui ad essere uno sguardo pieno di vita: un cammino lungo e prezioso, che avrà bisogno di tutto il sostegno della comunità.

Cocktail Fair, scegliendo di dare il proprio contributo alle due realtà, sceglie di essere protagonista sul territorio anche attraverso la solidarietà.

L'appuntamento per essere parte di questo evento e del progetto benefico che lo sottende è il 9 settembre, a Cuneo, dalle 18 alle 23.30, quando via Roma si trasformerà in un grande cocktail bar a cielo aperto. Protagonisti i cocktail e i produttori più prestigiosi delle Langhe e del Roero, tra esibizioni artistiche e una importante mostra.

La sera dell'evento si potrà acquistare un ticket del valore di 20 euro in uno dei due punti cassa allestiti in via Roma.

Da domani 1° settembre i ticket saranno disponibili in prevendita nei bar partner della serata. Sono cinque locali di riferimento del centro storico del capoluogo: Bar Caffetteria 800, Infernotto Yum Pub, Côni Veja Bonfante, Cafe 44 e Caffè Bruno.

Non avete scuse, dunque, per non concedervi l’esperienza di degustazione delle eccellenze del beverage piemontese.

Ogni ticket darà diritto alla degustazione di sette cocktail (alcolici o analcolici) consumabili nei bar che hanno aderito all'evento e di tre degustazioni di vini Altalanga e Metodo Classico piemontese, serviti in uno stand dedicato.

Oppure si potrà fare il contrario: una degustazione di sette vini e di tre cocktail, tutti creati proprio per l'evento. In ognuno ci sarà almeno un ingrediente Bordiga, tra i main sponsor del Cocktail Fair.

Il ticket, inoltre, riserverà l’accesso alla mostra dell’artista Pop Art Marco Michelini in arte MYFO presso i locali dell’Hotel Palazzo Lovera nei giorni di sabato 9 e domenica 10 settembre.

L'artista, attingendo ai simboli del nostro tempo, denuncia anche la riproducibilità delle immagini che la civiltà virale propone insistentemente al proprio pubblico per mezzo di un’ossessiva autocelebrazione dei propri idoli.

Non solo Pop art ma anche musica, grazie alla presenza del saxofonista Adalto Seravalli, noto per le sue performance come Dj e sassofonista. Non mancherà l'esibizione degli studenti del Conservatorio Ghedini di Cuneo.

Tutto questo è Cocktail Fair. Degustazioni all'insegna dell'eccellenza e dell'arte a 360°. Il 9 settembre a Cuneo. Per stare bene e, soprattutto, fare del bene.

