La Fiera di San Chiaffredo a Crissolo resta un appuntamento da non perdere

I tempi passano rapidi, contribuendo al venire meno anche di quelle tradizioni ritenute, non a torto, storiche ed indissolubili, capaci di narrare ogni anno uno spaccato di storia del paese.

Resta il fatto che la tradizionale fiera di San Chiaffredo, il Santo Patrono della diocesi di Saluzzo che viene celebrato, continua per Crissolo a rivestire un fascino particolare, uno degli appuntamenti “clou” degli ultimi scampoli d’estate. Di quelli per il quale, un tempo, in Valle Po e nel Saluzzese agricolo, c’era la corsa ad accaparrarsi un giorno di ferie dal posto di lavoro per esservi presenti.

Perché qui Chiaffredo, soldato dell'impero Romano appartenente alla Legione Tebea che fu prima decimata e poi massacrata ad Agauno (l'attuale Saint Maurice, in Svizzera) il 22 settembre 286 dopo Cristo, non è un Santo come tutti gli altri.

Qui sorge un Santuario a lui completamente dedicato. Narra la tradizione che Chiaffredo arrivò in Val Po, in quanto posto di guarnigione per il controllo tra la Gallia Cisalpina e quella Transalpina e che - giurando fedeltà all'Impero di Diocleziano e Massimino e rifiutando di rinunciare alla fede cristiana - venne di conseguenza martirizzato, oppure che Chiaffredo sia sfuggito alla strage di Agauno per poi essere martirizzato nelle vicinanze del Santuario che fa da cassaforte al migliaio di quadri ex voto che ornano le pareti e che narrano della fede di gente sopravvissuta alla guerra, allo scoppio di un ordigno, ad un incidente sul lavoro, in montagna o sulla strada, ad una malattia contro la quale i medici sembravano essersi arresi.