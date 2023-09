Il meteorologo Paolo Sottocorona di La7 Tv a Saluzzo per parlare di agricoltura

L’agricoltura è sicuramente uno dei settori dove l’impatto del cambiamento climatico sta agendo in modo più repentino ed incisivo.

Ad una prolungata siccità tra inverno e fine primavera abbiamo assistito in Granda ad un' estate a tratti bollente, con temporali e grandine di ragguardevole dimensione, capitomboli termici e piogge a tratte alluvionali, come le ultime di questi giorni.

Ci si può difendere da questo assalto del clima? Come lo può fare l’agricoltura?

Ce lo faremo spiegare domenica 3 Settembre alle ore 10:30 a Saluzzo nell’ambito della 76° Mostra della Meccanica Agricola dal capitano Paolo Sottocorona .

“Solo se ci rendiamo conto e qualcuno ci racconta e ci spiega quello che sta avvenendo questo potrà dare la svolta , il segno del cambiamento, perché dobbiamo imparare a conviverci ed essere resilienti” ci ricorda il capitano, testimonial di eccezione del video che presenteremo in anteprima proprio durante l’evento.

Cinque minuti realizzati con il sostegno di CSV Cuneo, per spiegare la filosofia della nostra associazione di volontariato Datameteo Educational e farvi capire che non abbiamo più tempo ed occorre agire in difesa del pianeta e delle sue risorse.

Il dibattito sarà moderato da Alberto Dallacroce della Fondazione Bertoni e vorremmo fosse vissuto, ci dice il moderatore, come momento di discussione informale su siccità, eventi estremi dell’ultimo periodo, sugli effetti diretti e su quelli che potrebbero essere gli scenari: anche l’agricoltura può vivere una transizione green, potendo la meteorologia essere d’aiuto con servizi mirati al risparmio (si pensi all’irrigazione , alla produzione ottimizzata di energia solare con impianti fotovoltaici etc..)

Info https://fondazionebertoni.it/

https://www.datameteo.education

Indirizzo e-mail: datameteoedu@gmail.com