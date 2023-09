A Neviglie il Centocolli Festival con la giovane cantautrice Ginevra

Conto alla rovescia a Neviglie per la prima edizione di Centocolli Festival, realizzato realizzato con il sostegno di Snodi da un gruppo di ragazzi del territorio con l’obiettivo di dare spazio alle energie più giovani e fresche del territorio albese.

Il via sarà sabato 2 settembre con la giovane cantautrice Ginevra. Il concerto si svolgerà nella nuova Piazza della Fontana (ore 21.30) con ingresso gratuito.

Ginevra Lubrano, nata a Torino nel 1993, è una delle artiste più promettenti dell’attuale panorama underground italiano. Dopo essersi trasferita a Milano si è diplomata in canto al CPM Music Institute per poi laurearsi in Economia all’Università Statale. Il suo primo EP, Ruins, esce nel marzo 2019 ed è ispirato da una situazione di fragilità e di rottura, come dichiarato dalla stessa artista. Il 26 Giugno 2020 esce il secondo EP Metropoli, dove la cantautrice torinese canta in italiano.

Lanciata dallo stesso team che lavorò con Mahmood prima dell’exploit di Soldi, vanta già esperienze importanti, come il debutto nell’Arena di Verona a settembre 2020 nel corso dell’evento Heroes con l’amico e collega Ghemon. Nell’ottobre dello stesso anno è stata selezionata tra i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani 2020 con il brano Vortice. Insieme a Mecna compone il brano Soli, pubblicato come singolo l’11 febbraio 2021, che vede la partecipazione vocale della stessa Ginevra e di Ghemon e ha come tema centrale il rapporto con la solitudine.

Scrive il brano Glicine con cui Noemi partecipa al Festival di Sanremo 2021 ed è autrice anche di alcuni brani dell’album Metamorfosi della cantautrice romana. Nello stesso anno partecipa al concerto del Primo Maggio a Roma dove torna anche nel 2023. L’estate 2021 la vede calcare i palchi del MI AMI Festival, del Linecheck Festival e del Liverpool Sound City. Al Festival di Sanremo 2022, nella serata delle cover, Ginevra duetta con La Rappresentante di Lista, Cosmo e Margherita Vicario in una cover di Be My Baby delle Ronettes. Il 14 ottobre 2022 pubblica il suo primo album Diamanti. Quest’estate ha aperto il concerto di Madame all’ultima edizione del Sonic Park Stupinigi in una serata tutta dedicata al talento femminile.

La serata avrà un ricco programma: si comincia alle ore 20 con Nicolò Franco, in arte NCL, resident dj del Caveau Club di Alba, noto per le sue sonorità reggaeton e urban alla consolle. Dopo il concerto di Ginevra, spazio alla musica elettronica di Francesco Fauzia, dj di Caffè Latino e Club 70. Cibo e bevande serviti dalla Proloco di Neviglie.