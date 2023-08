Peveragno: giochi (di ruolo e da tavolo) per celebrare la Madonna del Borgato

Manca poco più di una settimana alle celebrazioni, in Peveragno, della Madonna del Borgato: uno degli appuntamenti tradizionali del paesino ai piedi della Bisalta, che collega il periodo di festeggiamenti ed eventi estivi con quello dell’autunno.



L’evento principale del programma si terrà domenica 10 settembre, a La Sousta nella piazza dell’ex campo sportivo, e per la prima volta gli spazi della nuova struttura polivalente ospiteranno anche i giochi (da tavolo e di miniature) del “Gruppo P&D”.



Il gruppo è formato da una decina di peveragnesi uniti dalla passione, appunto, per il gioco di società in diverse forme: da quello “da tavolo” a quello “di ruolo”, passando per i wargames. Dall’inizio del 2022 il gruppo si ritrova in due sere al mese nei locali della Gelateria S.Maria, nell’omonima piazza (il proprietario, Pietro Tomatis, è giocatore appassionato di lungo corso).



Nel pomeriggio di domenica, quindi, alcuni membri del gruppo metteranno a disposizione degli interessati alcuni giochi da tavolo sia in forma libera (quindi chi passa potrà, se lo vorrà, fermarsi e giocare a qualcosa), sia su prenotazione (sarà possibile infatti prenotarsi a specifici tavoli di gioco). L’orario dell’evento andrà dalle 14 alle 19 circa.



Inoltre, nella serata di sabato 9 settembre, due membri del gruppo più esperti nel gioco di ruolo organizzeranno – questa volta nel salone adiacente la biblioteca civica di casa Ambrosino – altrettanti tavoli, portando gli interessati a diventare protagonisti di piccole, grandi, avventure fantastiche.



Nella gallery qui sotto la locandina con il qr code per le pagine Eventbrite delle due serate (e qualche informazione in più).