“Un posto per volare”, a Villa Belvedere Radicati giovedì 31 agosto

Luigi Tenco e Cesare Pavese saranno i protagonisti dello spettacolo “Un posto per volare” con Orlando Manfredi e Luca Occelli di “Santibriganti Teatro” che andrà in scena giovedì 31 agosto alle ore 21 nel parco di Villa Belvedere Radicati, sulla collina di Saluzzo, in via San Bernardino,17.



Il recital-concerto è una realizzazione originale in cui le scene si intrecciano attraverso le parole e le note delle canzoni di Tenco e gli scritti di Pavese, in un mix tra racconto, canto, musica e poesia, in una fitta alternanza di dialoghi serrati, monologhi, canzoni e narrazioni teatrali, all’insegna di un’originalità di lettura che rimette al centro due personalità artistiche e umane tra le più incisive del Novecento.



Orlando Manfredi e Luca Occelli replicano con esiti tragicomici le grandezze e i fallimenti, l’arte e la vita dei due idoli piemontesi.



Due poeti ombrosi, Luigi Tenco cantautore nato a Cassine, in provincia di Alessandria, nel 1938, mentre lo scrittore Cesare Pavese era nato in provincia di Cuneo a Santo Stefano Belbo nel 1908.



Due piemontesi, allo stesso tempo di campagna e di città. Entrambi suicidi, Luigi a Sanremo nel 1967, quando non aveva ancora ventinove anni; Cesare a Torino nel 1950, entro un paio di settimane ne avrebbe compiuti quarantadue.



Gli attori-cantanti Orlando Manfredi e Luca Occelli, tengono a sottolineare: “Siamo andati a 'sbattere' ancora bambini nelle parole di Tenco e di Pavese: da quel momento il corso delle nostre vite ha preso forme pavesiane e tenchiane”.



Ingresso: intero 10 euro; ridotto associati arte, Terra e cielo 8 euro; minori di 18 anni 5 euro.



Per info e prenotazioni al concerto 351.5718472.



Dalle 19, nel parco della Villa, è previsto il servizio bar con il Caffè Tiffany e per chi lo desidera è possibile prenotare l'aperitivo al numero: 380.1387369 o 0175.47281.

Lo spettacolo, organizzato dall’Associazione Arte Terra e Cielo, ha il patrocinio del Comune di Saluzzo, di Terres Monviso e dell’associazione nazionale Case della Memoria.