Cuneo, nuovo incarico per il consigliere Enrici? "L'intenzione c'è. Non scavalco nessuno, continuo lavoro iniziato anni fa"

“L’intenzione c’è, ma ancora manca l’ufficialità. La mia nomina, però, non sarebbe frutto di ‘giochi di potere’: non voglio arrivare da nessuna parte, ma semplicemente continuare il lavoro sulle infrastrutture della città che ormai porto avanti da diversi anni”.



A parlare Silvano Enrici – consigliere comunale cuneese in forze al gruppo di maggioranza “Centro per Cuneo” - , destinatario oggi (giovedì 31 agosto) delle attenzioni della stampa locale perché probabile oggetto della nomina di un “incarico fiduciario” o “di alta specializzazione” (articolo 90 e 11 del regolamento comunale) legato proprio al mondo delle infrastrutture, da quelle digitali ai progetti di nuovi parcheggi.



Un’eventualità – confermata anche dalla sindaca Manassero – che si realizzerebbe solo previo accordo tra tutte le forze di maggioranza. Un incarico retribuito e che porterebbe il consigliere 75enne di Confreria – pensionato ed ex dipendente Telecom - fuori dal consiglio comunale (sui cui banchi siede dal 2003), per lasciare spazio a Gabriella Roseo.



“Mi occupo di cablatura della fibra con i tre gestori, su tutta la città, da parecchio tempo. In più, mi occupo della posa della rete in fibra comunale dedicata alle scuole; sono ormai arrivato a ritagliarmi un ruolo come punto di riferimento per queste tematiche – sottolinea Enrici - : la nomina mi porterebbe a farlo ancora meglio, perché ammetto che sono argomenti e scenari che consumano il mio tempo in modo davvero profondo”.



L’incompatibilità rispetto al ruolo di consigliere comunale e la successiva surroga, infatti, è inevitabile ma anche dettata da una scelta pratica di gestione, ricorda Enrici.



Ma c’è chi dice no, o quanto meno chi avanza dubbi sulla scelta. Come il consigliere di minoranza Giancarlo Boselli (Indipendenti), che ha commentato l’articolo sui propri canali social: “Ma non c’è già un assessore ben pagato per occuparsi delle tematiche che competerebbero all’incarico retribuito di Enrici, nonostante i risultati disastrosi? O si tratta di posti rivendicati da una maggioranza sempre più allo sbando e con una sindaca che va verso una crisi che non potrà che portare a elezioni anticipate?”



Enrici assicura che, in giunta, non esista un assessorato tecnicamente competente sulle tematiche, e che lui collabora già con tutti gli uffici competenti nei lavori pubblici, urbanistica e polizia municipale, e in maniera quasi giornaliera con la giunta comunale: “Le competenze le ho e le ho dimostrate - conclude - : grazie anche al mio lavoro Telecom è stata ‘costretta’ a rivolgersi al TAR per contestare il nostro regolamento (che nei lavori di cablatura della fibra ottica impedisce il proliferare di ‘liane’ sulle facciate dei palazzi del centro storico), e non è davvero poco”.