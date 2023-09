Tragedia di Brandizzo, Gribaudo (PD): "Sicurezza sul lavoro vera emergenza del Paese"

“Cinque operai morti nei pressi della stazione di Brandizzo. Oggi sarò lì, per capire cosa è accaduto e far sentire solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime".



Così su twitter Chiara Gribaudo, Presidente commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia e vice Presidente Partito Democratico.



"La sicurezza sui luoghi di lavoro è una delle emergenze vere del Paese, da affrontare subito".