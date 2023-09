A Casteldelfino il plauso degli espositori del Budellino per l’edizione 2023

I protagonisti del “Budellino” di Casteldelfino in chiusura della manifestazione, soddisfatti, hanno posato in gruppo per la foto di rito, documentando con i propri volti il successo di questa iniziativa ideata, nella… notte dei tempi, dall’attuale sindaco Domenico Amorisco.

Lo scatto fotografico sancisce la chiusura di questa edizione. Il momento è stato occasione di confronto con l'Amministrazione Comunale per il bilancio di quest’anno e per i suggerimenti sul futuro. I commercianti si sono detti soddisfatti dell'afflusso in aumento dei turisti. Son passati dall’afa del mese di agosto alle basse temperature degli ultimi giorni del mese che hanno imbiancato di neve le creste del Monviso e del Pelvo: ma loro ci sono stati sempre.

Dal 15 luglio al 31 agosto 2023: per 45 giorni questi protagonisti hanno offerto, negli ambienti naturali dei rispettivi negozietti del centro storico de “la Vilo”, confezioni di miele pregiato, creazioni artigianali, servizio minibar e gastronomia su prenotazione, commercio di cose usate, cosmesi e vino da produzione, delizie raffinate alla rosa damascena, oggettistica vintage e bigiotteria realizzata a mano, abbigliamento, libri, presepi artigianali, oggetti in legno, hobbistica, sapone artigianale e ghirlande di sapone, gioielli in argento e, infine, una nuova libreria alpina e di viaggio dell’editore Fusta che sarà poi aperta per tutto l’anno.

A supporto del Budellino, l'Amministrazione comunale, per proprio conto, ha realizzato un ciclo di manifestazioni estive che, con i suoi due filoni del culturale e del musicale, hanno fatto registrare un eccezionale afflusso turistico a Casteldelfino.

Il sindaco Domenico Amorisco: "La soddisfazione di quest'anno dei commercianti ci dà il segnale che stiamo lavorando nella giusta direzione. Un grazie a loro che si sono impegnati per questa nuova edizione del Budellino di Casteldelfino dando una vitalità in più al paese nel periodo estivo. Un altro grazie va alle attività del paese che rimangono aperte tutto l'anno”.