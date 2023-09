Riorganizzazione edifici scolastici a Mondovì, a fine settembre l’assemblea pubblica

Sta per essere presentato ufficialmente alla popolazione il nuovo piano per la riorganizzazione degli edifici scolastici della scuole superiori di Mondovì.

“Sono grata al Consigliere Danna per l'impegno profuso” - dichiara l'assessore all'Istruzione, Francesca Bertazzoli. La notizia del finanziamento per l'intervento relativo al 'Baruffi' è di giugno 2022 e possiamo immaginare che entro l'autunno saremo in cantiere, a testimonianza che programmazione, impegno e serietà sono gli unici ingredienti per una politica buona. L'intervento è stato ampiamente illustrato al dirigente uscente e ai docenti dell'Istituto, oltre che ai cittadini di zona Polveriera ed all'As.com monregalese. Nei prossimi giorni incontreremo il nuovo dirigente e, entro fine settembre, terremo l'assemblea pubblica utile per illustrare anche la progettualità legata al futuro del Liceo e dell'Alberghiero".

Il piano per la riorganizzazione degli istituti superiori nel rione alto della Città prevede l'abbattimento del "Baruffi" che verrà ricostruito con un finanziamento di oltre 10 milioni a valere sul PNRR (Missione 2 – Rivoluzione Verde e transizione ecologica - "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU) e la sua riedificazione in zona Polveriera, accanto alla nuova palestra scolastica (LEGGI QUI).

A questo punto, in via Enzo Tortora il progetto prevede la realizzazione di una nuova area verde, un parco con un camminamento pedonale e il mantenimento dell'accesso alla palestra scolastica (che non verrà demolita, ndr).

Il passo successivo sarebbe poi l'acquisizione del padiglione "Michelotti" dell'ex ospedale Santa Croce, da riqualificare e rendere fruibile per ospitare i licei, con la collocazione di uffici, segreterie e presidenza nei locali adiacenti delle ex carceri (proprietà privata, ndr).

E l’amministrazione, proprio per conoscere il parere dell’Asl, proprietaria dell’ex ospedale, aveva atteso per organizzare l’assemblea, in modo da poter avere un tavolo di confronto e dare il via alle trattative per la possibile acquisizione dell’immobile.

L'alberghiero troverebbe quindi spazio nella sede di piazza IV novembre dove potrebbe occupare gli spazi che oggi ospitano i licei, in attesa del ripristino definitivo delle aule che vennero lambite dalla frana. Ci sarebbero infine novità anche per piazza d'Armi le 'ex Rolfi', anche in questo caso con abbattimento del vecchio edificio e ampliamento dell'area verde.

NUOVO BARUFFI

Intanto, lo scorso martedì 29 agosto l’ufficio appalti della Provincia ha concluso la procedura di ammissione delle 7 imprese che hanno presentato offerte per la realizzazione della nuova scuola Istituto tecnico “Baruffi” di Mondovì, che sorgerà in via della Polveriera. L’intervento ammonta a circa 13 milioni di euro e l’edificio sostituirà il vecchio “Baruffi” a Mondovì Piazza.

Avevano manifestato interesse alla gara 11 imprese, le 7 partecipanti sono state tutte ammesse alla fase successiva. Un’apposita Commissione istituita ad hoc provvederà ora all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche e successivamente all’apertura delle buste delle offerte.

La procedura dovrà concludersi entro il 20 settembre per rispettare il milestone europeo per il raggiungimento dell’obiettivo.

I Consiglieri provinciali Pietro Danna (delegato del Monregalese) e Davide Sannazzaro (delegato all’Edilizia scolastica): “Esprimiamo soddisfazione per l’esito di questa prima fase perché si stanno rispettando le strette tempistiche imposte dalle norme europee. Inoltre, siamo contenti per l’ampia partecipazione di imprese locali. La nuova scuola rappresenta l’ennesimo tassello di un grande sforzo che la Provincia sta portando avanti negli ultimi anni a favore dell’edilizia scolastica cuneese”.