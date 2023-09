Tennis: Alba, in arrivo l'undicesima edizione dell'Open del Tartufo

Giunto all’undicesima edizione, l’Open del Tartufo rappresenta ormai l’appuntamento sportivo locale più importante di tennis.

Negli anni ha sempre attirato numerosi tennisti locali e forti tennisti italiani che hanno garantito un bello spettacolo per la cittadinanza.

L’ultima edizione è stata vinta da Stefano Battaglino (class 2.1) su Alessandro Ceppellini (class 2.2).

Il torneo si svolgerà da sabato 23 settembre con finale domenica 8 ottobre, precede la conferenza stampa del 15 settembre alle ore 17 in cui sarà anche presentata la formazione della serie C maschile di tennis 2024.

La manifestazione ha il sostegno di numerosi sponsor che il direttivo della LiSport ringrazia sempre con affetto per il costante sostegno il quale permette di organizzare al meglio questa kermesse sportiva: Banca d’Alba, Livetech, Osson, CSA Allarmi, Nibo Green, Mascarello Auto, La Commerciale, Tealdo Studi Odontoiatrici, Zurich Bosco assicurazioni, Viglino elettromeccanica, All Around.