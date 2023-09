VOLLEY C/M: martedì 12 settembre inizia la preparazione del Vbc Mondovì

Ultimi giorni di vacanza per il Vbc Mondovì: infatti martedì 12 settembre i monregalesi, agli ordini dei confermati coach Massimo Bovolo e Fabrizio Marchisio e del Team Manager Sergio Fenoglio, si troveranno al PalaItis alle ore 20.30 per il primo allenamento stagionale.

Circa sette-otto settimane di lavoro tra palestra e sala pesi attendono i giocatori monregalesi per essere pronti all’esordio nel campionato di serie C, fissato per il fine settimana del 4-5 novembre.

Per quanto concerne il roster sono stati confermati il palleggiatore Diego Fabiano, l’opposto Leonardo Genesio, i centrali Matthias Berutti e Matteo Caldano, gli schiacciatori Fabio Garello e Marco Garelli, i liberi Mattia Fenoglio e Matteo Basso.

Le novità sono rappresentate dal palleggiatore saviglianese Leonardo Polizzi, classe 1999, che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dell’Alba, dallo schiacciatore cuneese Daniele Candela, classe 2000, anch’egli nelle ultime due stagioni in forza all’Alba, e da tre prodotti del vivaio monregalese. Si tratta di Michele Turco, centrale classe 1997, che rientra dopo un paio di stagioni di riflessione, Filippo Camperi, schiacciatore classe 2003, che ha disputato due stagioni in A2 con il VBC Mondovì e che lo scorso anno era in forza al Savigliano in A3, e del giovanissimo schiacciatore-libero Fabrizio Chessa, classe 2005, promosso dalla serie D.

Senza dubbio la formazione monregalese si presenta particolarmente intrigante e, almeno sulla carta, sicuramente in grado di essere protagonista e poter puntare alla qualificazione ai play-off per la promozione in serie B. In ogni caso i dirigenti restano ben vigili ed attenti qualora dovesse presentarsi una qualche ulteriore favorevole occasione da prendere al volo onde poter ulteriormente migliorare il livello dell’ organico.

“All’inizio – commenta coach Massimo Bovolo – lavoreremo principalmente sul fondo e sulla forza, per accumulare benzina, nonché sulla tecnica individuale. Dopodiché ci concentreremo maggiormente sul gioco e sugli schemi, disputando diversi allenamenti congiunti sia in casa che in trasferta. Abbiamo sette-otto settimane per poter lavorare senza pressioni e farci così trovare pronti per l’inizio della regular season, in cui vogliamo recitare un ruolo da protagonisti”.