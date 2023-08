Il Caffè Letterario all’arrembaggio con L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson

Il mare e l’affascinante mistero dei suoi tesori. Ancora più interessanti sono le avventure di uomini che hanno deciso di dedicare la loro intera vita ad esso, a bordo di navi che battono al vento il famigerato Jolly Roger.



Buoni o cattivi? Predatori o giustizieri? Personaggi audaci o di commedia? La pirateria è illegale, eppure i pirati sono i cattivi che tutti amano, sono dei personaggi a cui è concesso essere scorretti e che per questo sono amati, che possono avere una morale discutibile e che possono infischiarsene di tutto e tutti.



Partendo da un romanzo classico del genere come L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson si possono rivivere, ancora oggi, emozioni potenti a distanza di secoli, in cui corsari e filibustieri tornano a seminare il panico lungo i mari, canticchiando melodie indimenticabili.



Affrontiamo dunque il viaggio dalla prima all’ultima pagina di una trama che parla di capitani, navi, vele nere e arrembaggi, con la speranza alla fine di ritrovarsi più ricchi al di là di ogni bottino di monili e monete d’oro.



Una mappa nascosta in un forziere. Un marinaio con una gamba di legno. Un ragazzino senza paura catapultato tutto d’un colpo in una vicenda al di là di ogni immaginazione. È il mare a chiamarlo, con le sue avventure e i suoi tesori. Con l’ingenuità tipica dei ragazzi e il coraggio incosciente della giovinezza costruirà la propria storia affrontando il più subdolo, scaltro e temuto pirata della letteratura: Long John Silver.



Nel baule della fantasia di Stevenson prendono forma gli archetipi del genere. La mappa del tesoro, l’isola misteriosa, pappagalli, cappelli a tre punte e giuramenti di sangue. Si fa il tifo per Jim, certo, ma si resta anche irrimediabilmente affascinati dalla cinica brutalità di Long John, ultimo pirata e uomo libero.



È nell’incontro tra queste due figure che scivola via un romanzo che è l’inizio di tutte le storie sui pirati.