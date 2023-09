Noleggia e vai: la scoperta di Cherasco e dei suoi sentieri in bicicletta

Cherasco non è solo palazzi storici e monumenti, mercati dell’antiquariato e mostre d’arte, sagre e appuntamenti enogastronomici, il grande territorio che circonda il centro storico offre un centinaio di chilometri di rete sentieristica che si può percorrere anche in bicicletta, mtb o e-bike.

Sono sempre di più i visitatori che colgono l’opportunità di trascorrere il tempo all’aria aperta alla scoperta delle bellezze paesaggistiche; la bicicletta esalta il piacere della lentezza e dell’esplorazione.

C’è l’imbarazzo della scelta dei tragitti che portano alla scoperta delle numerose frazioni cheraschesi e oltre, nel territorio delle Langhe, oppure lungo i corsi d’acqua di Tanaro e Stura, verso l’altopiano di Fossano e dopo verso Cuneo, sentieri, stradine, boschi sono percorribili in mountain bike oppure in e-bike e rispondono ad un desiderio sempre maggiore di entrare in contatto con la natura che ci circonda.

Presso l’ufficio turistico di Cherasco è possibile prenotare il noleggio di MTB oppure e-bike per tour in autonomia, ma anche escursioni guidate con accompagnatori cicloturistici certificati.

È necessario telefonare almeno il giorno prima al numero di tel. 0172 427050 dell’ufficio aperto il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 12.30, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

"La bicicletta è un simbolo di energia e sostenibilità – dicono gli assessori al turismo e ai servizi ecologici Elisa Bottero e Umberto Ferrondi - ma anche uno stile di vita che offre molti benefici. Pedalare migliora la salute fisica e mentale, produce ricchezza e rende le città migliori, a misura d’uomo e più felici. È un modo per valorizzare il nostro territorio e i tanti sentieri di cui è ricco, sono sempre in numero maggiore gli amanti dell’aria aperta che anche quando sono in vacanza amano girare sulle due ruote e scoprire angoli ameni e meno frequentati. Per motivi organizzativi all’ufficio turistico si potrà noleggiare la bicicletta e organizzare il giro singolo o con accompagnatore solo previa prenotazione anticipata".