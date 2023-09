1° settembre, Giornata per la custodia del Creato: papa Francesco annuncia l’uscita di una seconda Laudato si’

Claudio Gallizio, attivo in una delle comunità Laudato si’ di Bra, ha ricordato così questa occasione: "Ci vuole poco per restituire dignità alla Terra. L’acqua non sprechiamola; il condizionatore usiamolo con parsimonia, non a manetta; in inverno mettiamoci una maglia in più per riscaldarci; muoviamoci con mezzi che non inquinano; facciamo bene la raccolta differenziata; limitiamo l’uso della plastica e non disperdiamola nell’ambiente; non sprechiamo il cibo".