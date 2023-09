Al via il "Binario Festival" tra Rock & dintorni

E siamo a 6!

Sesta edizione della rassegna intitolata ai “binari” in considerazione della particolare location dove si svolge.

Nato nel 2018 da un’idea di Davide Donadei dell’Associazione Aria di Note e Michele Trapani (storico gestore del locale “BIRROVIA” che si trova proprio nei locali della vecchia Stazione Ferroviaria del capoluogo) grazie alla collaborazione fra enti, sponsorizzazioni di privati e il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, in questi anni il festival è cresciuto e si è consolidato per una proiezione futura di annualità a carattere nazionale. Anche per l’edizione 2023 l’ingresso è libero.

Il programma :

Giovedi 7 settembre dalle ore 21,00

MASTERSEX con Franco Trentalance & Alessandro Ciacci Una coppia inedita e improbabile: un celebre attore hard e uno stand up comedian. Uno show tutto da ridere in cui la sessualità è affrontata senza volgarità, censure e moralismi.

Al termine - MixhSir - Music Selector Set nei locali della Birrovia

Venerdi 8 settembre dalle ore 20,30

MADRETERRA

Quartetto capitanato dal brillante e noto musicista LEO MARTINA che esplora temi incentrati su ambiente e socialità.

Venerdi 8 settembre dalle ore 22,00

AFRICA UNITE – NON E’ FORTUNA TOUR 2023

Dopo parecchio tempo, il gradito ritorno della band caratterizzata dallo storico sound in levare, reggae, dub, elettronica!

Al termine Reghe’n’Rolla- djset nei locali della Birrovia

Sabato 9 settembre dalle ore 22,00

BORDERLINE ROCKHITS – il rock da ballare!

Viaggio nella musica rock degli “anta” e non solo, suonato e interpretato da musicisti con esperienza consolidata. Energia pura!

Al termine Alessandro Schiffer djset nei locali della Birrovia

Domenica 10 settembre dalle ore 18,00

LA DOMENICA BRUCIA – rassegna di formazioni di musica inedita. Sul palco dalle ore 18,00:

YOSH WHALE

I BOSCHI BRUCIANO

ATLANTE

XYLEMA

Tutte le sere Food and Drink dalle ore 19,00 presso i locali della Birrovia e l’AMERICAN BBQ allestito da Andrea Borgogno.

Nelle giornata di sabato e domenica dalle 17,00

Baz’Art del Festival con prodotti e oggetti artigianali.