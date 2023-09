A Santo Stefano Roero si lavora per la connettività a 1 Giga

Una squadra di rilevatori, mandati dalla ditta Infratel S.p.A sta effettuando in questi giorni a Santo Stefano Roero il censimento degli immobili secondo quanto previsto dal piano 'Italia a 1 Giga'.

Il comune ha pubblicato un avviso per i cittadini con i nominativi delle persone incaricate e le auto utilizzate per gli spostamenti, una Volkwagen Passat e una Skoda Octavia entrambe di color grigio metallizzato.

I sopralluoghi sono soltanto 'a carattere visivo' e consisteranno nella geolocalizzazione dei civici e nella raccolta di una sintetica documentazione fotografica all’esterno delle unità immobiliari.

Gli addetti indosseranno gilet ad alta visibilità e avranno il tesserino di riconoscimento.

Precisano dal Comune:

“Sin dal 2010 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione Piemonte; tra la Regione Piemonte e il Ministero dello Sviluppo Economico a seguito del quale Infratel Italia S.p.A. è stata individuata come soggetto attuatore del Piano Tecnico Territoriale.

Inoltre, nel 2015, Santo Stefano Roero ha aderito al progetto strategico nazionale Banda Ultralarga per cui Infratel è la società che svolge la funzione di soggetto attuatore di tale Progetto; il paese è parzialmente predisposto con accessi interrati per la banda ultralarga, che però non coprono tutto il territorio comunale. Sono naturalmente in corso l’installazione di impianti che garantiranno la stessa diffusione della connettività via wireless. Occorre precisare che i lavori in corso, di cui si ha evidenza degli stati di avanzamento andando al link https://bandaultralarga.italia.it/) sono finalizzati alla struttura “fisica”, cioè la posizione di banda larga oppure di strutture per la connettività wireless, mentre il servizio verrà gestito dalle molteplici aziende di telefonia e comunicazioni presenti sul mercato, a cui ogni cittadino si potrà rivolgere”.

Chi fosse interessato ad avere la connessione 1 Giga può recarsi in Comune a Santo Stefano Roero per informazioni.