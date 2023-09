Dall'11 settembre tornano i treni tra Alba e Asti. L'assessore regionale Gabusi: "In futuro i convogli a idrogeno"

Dopo 11 anni, lunedì 11 settembre torneranno i treni sulla linea Asti-Alba. Un progetto importante per il territorio, come spiega l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi: "Abbiamo affrontato gli investimenti nel trasporto pubblico e in particolare in quello ferroviario, con grande serietà, pur avendo ereditato una situazione difficile con oltre 60 milioni di euro di debiti. Si tratta di un primo passo, all'interno di un contratto di 9 anni. Sappiamo quanto fosse importante riattivare questa tratta per tutto il territorio, ma abbiamo già deciso di guardare oltre. Abbiamo, infatti, candidato questa linea perché sia la prima ferrovia piemontese a viaggiare con i convogli a idrogeno quando sarà possibile. Attendiamo la normativa per la produzione e la diffusione alle stazioni per le zone di rifornimento".

Molto soddisfatto anche l'assessore ai Trasporti pubblici di Alba Massimo Reggio. "Siamo naturalmente molto che contenti che la linea riapra, si tratta di un servizio importantissimo per i cittadini. Riattivarla significa anche mantenere attiva l'infrastruttura senza dover più effettuare lavori di manutenzione o rischiare situazioni di incuria. Il trasporto ferroviario si integrerà ovviamente con quello su gomma".

La Asti-Alba (34 km) avrà 6 coppie di treni dal lunedì al venerdì, per un totale di 12 corse giornaliere, con fermate a Isola d'Asti, Motta di Costigliole, Castagnole Lanze e Neive.