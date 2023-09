Il presidente di VisitPiemonte sul taglio del Cuneo-Palermo: "Manda in fumo anni di progetti, ma non ci scoraggiamo"

La notizia del taglio della tratta invernale Cuneo-Palermo da parte di Ryanair, che ha tagliato molti voli anche da Torino Caselle e da altri scali italiani, è una notizia di quelle che fanno male al rilancio dello scalo della Granda, che vede invece il supporto di tanti enti ed istituzioni del territorio.

Tra questi VisitPiemonte, agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo e dei prodotti agroalimentari di qualità in Piemonte. Il presidente Beppe Carlevaris è voluto intervenire sulla vicenda, evidenziando come una società privata possa decidere autonomamente, ma ogni decisione ha comunque delle ricadute anche sulle scelte e sugli investimenti che si fanno sul territorio.

"La Regione, con VisitPiemonte, ovviamente non può interferire su decisioni prese autonomamente da una compagnia aerea internazionale privata. Rimangono indubbiamente le perplessità e le modalità di comunicazione repentine di Ryanair in merito alla soppressione di rotte importanti sia verso Torino che sull'aeroporto di Cuneo Levaldigi, in particolare per la rotta Palermo-Cuneo", evidenzia.

Negli anni scorsi, e soprattutto in questo 2023, sono state investire risorse importanti con azioni di comarketing a supporto dei flussi turistici verso il Piemonte. Mi riferisco in particolare, oltre ad importanti azioni in comunicazioni marketing, alle molteplici missioni in Italia e soprattutto all’estero intraprese negli stati e città servite da rotte verso il Piemonte volte all’incoming turistico attraverso l’organizzazione di workshop, eventi, incontri B2B e importanti fiere di settore. Sul territorio nazionale, il progetto “La Sicilia atterra in Piemonte” ha portato nel cuneese, già nel suo primo anno di partenza, una crescente adesione di istituti tecnici alberghieri siciliani, che nel corso della stagione invernale portano, con parners Confcommercio Cuneo e il Consorzio Conitours, decine e decine dei loro migliori allievi per stage formativi per un periodo di due mesi a supporto delle strutture ricettive di montagna al fine di sopperire in parte alla carenza di personale qualificato del settore. Per il territorio dell’Albese il progetto prevede invece l’attuazione di una Accademy post diploma nel settore dell’ospitalità in collaborazione con il centro di formazione Apro e ACA Confcommercio albese".

"Il progetto è stato ideato e realizzato - chiarisce - anche per supportare i flussi di passeggeri da e verso l’aeroporto di Cuneo con Levaldigi. Detto questo, malgrado la decisione di Ryanair, non ci scoraggeremo assolutamente e continueremo a supportare i due aeroporti piemontesi con azioni di co-marketing, consapevoli che i flussi di turistici che utilizzano i vettori aerei sono una parte significativa delle presenze turistiche del Piemonte. La Regione Piemonte intende supportare la nuova rotta Roma / Cuneo recentemente attivata con SKYALPS, compagnia aerea italiana che impiega personale nazionale e paga tasse in Italia, con la quale l’aeroporto di Cuneo ha instaurato un chiaro e fiduciario progetto in partnership a lungo termine, con l’intenzione di ampliare ulteriori rotte nazionali verso il Cuneese e incrementare le già lusinghiere performance in termini numerici, portando portando un turismo di qualità".